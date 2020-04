ETCR, Huff si propone: "Sono auto potentissime, voglio provarle!"

Anche Rob Huff è convinto che il futuro del motorsport sia legato alle corse elettriche e non si sottrae dall'ammetterlo.

Chiusa l'avventura nel FIA WTCR, il Campione del Mondo Turismo 2012 per il 2020 ha preferito guardare avanti occupandosi del proprio team (in collaborazione con il TeamWork Motorsport) e trovando un ingaggio per partecipare al TCR Scandinavia con la Volkswagen Golf GTI della Lestrup Racing.

Il britannico ha però anche un occhio su quello che sarà il domani del turismo, che con l'ETCR potrà svoltare completamente.

"Non c'è dubbio che stiamo parlando del futuro del motorsport - ha detto al magazine 'TCR World and Life' - Abbiamo visto che le vetture elettriche da corsa negli ultimi sei/sette anni sono cresciute tantissimo, per cui sarà un prospetto interessante anche per il turismo".

Fra l'altro, il TCR Scandinavia sarà di scena il weekend dell'1-2 agosto in Danimarca per il Copenhagen Historic Grand Prix, data scelta anche dalla nuova serie Pure ETCR per mettere in mostra le sue auto elettriche.

“Mi piacerebbe davvero provarne una, hanno una grande potenza nella trazione posteriore ed è esattamente ciò che attualmente è venuto a mancare al turismo. Sono entusiasta di tutto ciò e non vedo l'ora di guidarne un esemplare, ho visto che a Copenhagen ci sarà anche il Pure ETCR, quindi sarebbe una bellissima occasione".

Nelle ultime stagioni la rivoluzione della categoria è arrivata grazie al concetto TCR, ideato da quel Marcello Lotti che un paio di anni fa ha lanciato anche la sua evoluzione elettrica per auto con batterie da 500kW e 680CV da sprigionare.

"Sono potentissime e la trazione posteriore richiederà uno stile completamente differente nel guidarle rispetto alle attuali. Molti pensano che i piloti turismo sappiano correre solamente con la trazione anteriore, ma abbiamo esempi di gente che hanno smentito completamente la questione, cito Nicky Catsburg ed Augusto Farfus. Non vedo l'ora di saltare su una macchina ETCR!"