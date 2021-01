ETCR: Farfus girerà con la Hyundai Veloster a Daytona

Nel weekend della 24h di Daytona ci sarà anche una ospite molto speciale: si tratta della Hyundai Veloster N ETCR, che con Augusto Farfus compirà alcuni giri dimostrativi.

Il pilota brasiliano è in Florida per affrontare il primo round dell'IMSA con la BMW del Team RLL, ma porterà anche per la prima volta in pubblico il mezzo con cui la Casa coreana sarà in azione nel Pure ETCR in una nuovissima sfida turismo tutta elettrica, per la quale si è preparata con mesi e mesi di test.

"Ricevere l'invito per la dimostrazione a Daytona è una grande occasione per mostrare al mondo la nostra Veloster N ETCR - ha dichiarato Farfus, che sarà al volante venerdì prossimo prima della 4h dell'IMSA Michelin Pilot Challenge - Nei test che abbiamo già completato abbiamo visto che può andare molto bene e la pista di Daytona dovrebbe permetterci di mostrare sia la superba accelerazione che la velocità massima. Penso che essere in grado di far vedere l'auto creerà un grande interesse per essa stessa e la categoria, in un grande evento per il motorsport negli Stati Uniti e a livello internazionale".

"Naturalmente, se quello che possiamo fare a Daytona impressionerà i fan, bisogna però ricordare che c'è ancora molto lavoro di sviluppo da compiere, oltre alla possibilità di arrivare a prestazioni più alte in vista degli eventi veri e propri".

Andrea Adamo, Team Principal di Hyundai Motorsport, ha aggiunto: "La dimostrazione al Daytona International Speedway è una grande occasione per tutti quelli impegnati nell'ETCR e per noi di dimostrare la potenza della Veloster N ETCR. La pista è una delle più famose al mondo e la 24h uno dei più importanti weekend dell'anno, per cui è un onore poter girare mostrando ai fan e ai team presenti il mezzo".

"Inoltre, vederla in azione in pista può creare interesse per la categoria e le corse elettriche in generale in un mercato automobilistico molto importante, così come il motorsport. L'intero evento di Daytona sarà molto importante per Hyundai Motorsport perché oltre ai giri con la macchina ETCR ci saranno i nostri clienti di Bryan Herta Autosport che faranno debuttare in gara la Elantra N TCR. Sono i Campioni in carica dopo una stagione 2020 di grande successo e Hyundai America festeggerà anche la recente vittoria della Elantra, diventata auto dell'anno negli Stati Uniti. Oltre a tutto questo, avremo altri pure i clienti che correranno con la Veloster N TCR nella gara IMSA Michelin Pilot Challenge, dove le auto costruite da Hyundai Motorsport costituiscono la maggioranza della classe TCR".

John Doonan, presidente IMSA, ha detto: "L'IMSA è onorata di introdurre l'ETCR e la nostra collaborazione esclusiva con WSC in Nord America attraverso questa dimostrazione che avverrà proprio prima del via della stagione 2021 dell'IMSA Michelin Pilot Challenge. La Hyundai Veloster N TCR è stata fortissima negli ultimi due anni in questo campionato e siamo tutti ansiosi di vedere come si comporterà la versione completamente elettrica. Siamo grati ai nostri partner di WSC e siamo curiosi di capire cosa riserva il futuro per l'ETCR in IMSA".

Contento anche il presidente di WSC, Marcello Lotti: "Questo evento metterà in mostra l'incredibile potenziale delle auto ETCR e rappresenterà un'enorme promozione per il concetto, il primo in assoluto che vedrà diverse marche di auto turismo completamente elettriche correre su circuiti reali. Sono sicuro che i presenti saranno molto impressionati dalle prestazioni della Hyundai Veloster N ETCR e spero che questo segnerà il primo passo verso l'istituzione della categoria in Nord America nel prossimo futuro. Desideriamo ringraziare l'IMSA per averci dato questa opportunità e Hyundai Motorsport per averci fornito l'auto e la squadra".