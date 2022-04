ETCR | Cupra presente con il team di Ekstrom

EKS è il codice di tre lettere con cui Ekstrom ha gareggiato nel DTM, campionato che ha vinto nel 2004 e nel 2007, e dà il nome al nuovissimo, ma già vincente, team del pilota svedese.

Cupra ha corso nel 2021 nella prima edizione dell'ETCR, la serie per vetture turismo 100% elettriche, con l'obiettivo di costruirne una vincente nel suo impegno nella competizione.

Questo obiettivo è stato raggiunto grazie alla vittoria dei due titoli in palio: il costruttori e quello piloti con Ekstrom sulla Cupra e-Racer.

Per la nuova stagione, Cupra ha deciso di terminare la sua collaborazione con Zengo Motorsport, il team con cui ha gareggiato ufficialmente nel 2021, per formalizzare un nuovo accordo con EKS.

EKS è una squadra con una buona esperienza nel mondo del rallycross, dove gareggia dal 2014 come squadra ufficiale Audi e con cui il pilota svedese è stato incoronato campione del mondo nel 2016, solo tre anni dopo aver lanciato il progetto in un piccolo garage nella città di Fagersta nel suo paese natale.

Mattias Ekstrom, Cupra EKS team Photo by: Cupra

Oltre al rallycross, dove continuano ad operare costruendo auto per squadre private dopo la partenza dei marchi ufficiali, la squadra svedese ha recentemente partecipato alla Dakar, ottenendo una doppietta nella categoria T3, con Chaleco Lopez che ha vinto la classe davanti al compagno di squadra Sebastian Eriksson.

Da questa stagione, la squadra si chiamerà Cupra EKS e partirà con lo stesso obiettivo del 2021: vincere. Il team correrà con la vittoriosa Cupra e-Racer da 500kW di potenza (680CV) con una nuova emozionante livrea.

Inoltre, anche la formazione dei piloti subirà alcuni cambiamenti, anche se non sarà difficile pensare che Ekstrom sarà sulla griglia quest'anno, il quale ha detto quanto segue.

"La squadra è completamente concentrata sulla prossima stagione. Condividiamo la passione per questo sport e insieme non vediamo l'ora di ottenere molte altre vittorie e titoli come Cupra EKS".

L'ETCR è diventata FIA World Cup in questa stagione, con sette eventi in sette paesi diversi, visitando circuiti iconici come Jarama, Zolder e Pau. La stagione 2022 inizia a Pau il 6-8 maggio.

Mattias Ekstrom, Cupra EKS team Photo by: Cupra