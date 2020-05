ETCR, Cupra è pronta: "La e-Racer è stata completamente rivista"

Bisognerà attendere ancora un po' per vederla in pista in una competizione vera e propria, ma la nuova Cupra e-Racer ha già compiuto un passo avanti notevole in termini di innovazione rispetto al modello che l'ha preceduta.

Cupra Racing ha infatti svelato a metà febbraio l'arma con cui Mattias Ekström e Jordi Gené prenderanno parte al campionato Pure ETCR, la serie turismo elettrica creata da Eurosport Events che causa pandemia di Coronavirus verrà molto probabilmente rimandata al 2021-2022 nella sua interezza.

Nel frattempo, però, a Martorell i lavori di sviluppo proseguono per affinare ogni cosa, cercando di rendere il più efficiente possibile questa macchina alimentata a batterie al litio che di fatto è stata anche la prima a dare il via al concetto del turismo al 100% elettrico con un modello svelato già un paio d'anni or sono.

"La e-Racer, dal punto di vista tecnico, è stata la prima vettura a creare ed aprire una nuova strada per una competizione internazionale multimarca", spiega Xavi Serra, capo dello sviluppo tecnico di Cupra Racing.

“Il telaio è completamente nuovo perché basato sulla piattaforma della nuova León, che è 50mm più lungo e con un design più efficiente rispetto al precedente modello. Il pianale e tutte le parti mobili della carrozzeria sono quelle standard, mentre paraurti, portiere, alettoni e spoiler hanno un nuovo disegno. Inoltre ci sono le aggiunte legate agli elementi aerodinamici, come lo splitter anteriore".

"Abbiamo fatto un grande passo avanti in termini di sicurezza, lavorando sulla resistenza delle batterie agli impatti e alle perforazioni. Anche il sistema elettronico è stato completamente ridisegnato e riprogrammato. Abbiamo ottimizzato i pesi di varie componenti, internamente apportato cambiamenti significativi per l'installazione delle batterie e altre parti elettriche. La cellula di sicurezza è stata migliorata portandola ad un maggior livello di rigidità e torsione".

Alla presentazione, la nuova e-Racer è stata svelata anche in una nuova colorazione in bianco-blu rispetto alla sua "sorellina" TCR.

"Volevamo combinare il DNA Cupra con un approccio semplificato - ha spiegato Francesca Sangalli, responsabile Color&Trim Concept&Strategy di Cupra - Per fare questo abbiamo progettato una grafica progressiva con dettagli in rame che, oltre al dinamismo, definiscono e ammorbidiscono la connessione tra le due parti della carrozzeria in bianco e blu".

Passando alle prestazioni, la Cupra e-Racer versione 2020 è dotata di 4 motori che con una sola marcia la spingono da 0 a 100km/h in 3"2, sfruttando i 500kW di potenza che possono portarla a raggiungere un massimo di 270km/h.

La batteria, formata da 6.270 pile, pesa 500kg e per raggiungere il 100% di carica elettrica impiega 50 minuti.