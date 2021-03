ETCR: Coletti è il primo pilota dell'Alfa Romeo Giulia

E' Stefano Coletti il primo pilota ingaggiato dalla Romeo Ferraris per salire a bordo dell'Alfa Romeo Giulia ETCR.

Dopo la tardiva fuga di Jean-Karl Vernay in direzione Hyundai, la scuderia di Opera non si è lasciata abbattere, continuando a lavorare sul progetto che la vedrà all'opera nel Pure ETCR quest'anno.

Il 31enne monegasco, che ha esperienza soprattutto con monoposto e GT, esordirà con la "Furia Rossa" nei test che si terranno questo fine settimana a Vallelunga, ed è il primo rinforzo targato Romeo Ferraris, che continua a sondare il terreno per trovare i suoi compagni di squadra.

“Sono molto felice di aver ricevuto la chiamata da parte della Romeo Ferraris per questa stagione - ha dichiarato Coletti - La fiducia risposta in me, nonostante la mia esperienza praticamente nulla con le vetture turismo, mi riempie di gioia e sono sicuramente molto motivato a dare il meglio di me per ripagarli di questa occasione".

"Ringrazio Michela Cerruti e Mario Ferraris perché questo genere di opportunità capita una volta sola nella vita. Poter lavorare a stretto contatto con un costruttore in fase di sviluppo di una nuova auto è sicuramente una sfida che però non ci fa paura, anzi ci offre grande adrenalina e spinta per raccogliere il massimo risultato. Non vediamo l’ora di scendere in pista”.

Michela Cerruti, Operations Manager della Romeo Ferraris, ha aggiunto: "Il programma PURE ETCR 2021 ci vedrà impegnati in prima persona come costruttori, ed a differenza del passato in cui si trattava di una posizione customer racing, abbiamo grandi responsabilità. La scelta dei piloti non è mai qualcosa di banale, e Stefano rappresenta la giusta motivazione per iniziare insieme un nuovo cammino".

"È un ragazzo veloce, determinato ed ancor giovane per il mondo delle ruote coperte, con alle spalle una grande esperienza maturata in monoposto, in GT e nell’endurance. Credo che sarà una buona base di partenza per lui nel mondo delle vetture turismo, anche perché questo progetto elettrico è innovativo per tutti e rappresenta una grande opportunità per tutti gli attori coinvolti”.

Alfa Romeo Giulia ETCR, Romeo Ferraris 1 / 19 Foto di: Romeo Ferraris Alfa Romeo Giulia ETCR, Romeo Ferraris 2 / 19 Foto di: Romeo Ferraris Alfa Romeo Giulia ETCR, Romeo Ferraris 3 / 19 Foto di: Pure ETCR Alfa Romeo Giulia ETCR, Romeo Ferraris 4 / 19 Foto di: Romeo Ferraris Alfa Romeo Giulia ETCR, Romeo Ferraris 5 / 19 Foto di: Romeo Ferraris Alfa Romeo Giulia ETCR, Romeo Ferraris 6 / 19 Foto di: Romeo Ferraris Alfa Romeo Giulia ETCR, Romeo Ferraris 7 / 19 Foto di: Pure ETCR Alfa Romeo Giulia ETCR, Romeo Ferraris 8 / 19 Foto di: Pure ETCR Alfa Romeo Giulia ETCR, Romeo Ferraris 9 / 19 Foto di: Pure ETCR Alfa Romeo Giulia ETCR, Romeo Ferraris 10 / 19 Foto di: Pure ETCR Alfa Romeo Giulia ETCR, Romeo Ferraris 11 / 19 Foto di: Pure ETCR Alfa Romeo Giulia ETCR, Romeo Ferraris 12 / 19 Foto di: Pure ETCR Alfa Romeo Giulia ETCR, Romeo Ferraris 13 / 19 Foto di: Pure ETCR Alfa Romeo Giulia ETCR, Romeo Ferraris 14 / 19 Foto di: Pure ETCR Alfa Romeo Giulia ETCR, Romeo Ferraris 15 / 19 Foto di: Pure ETCR Alfa Romeo Giulia ETCR, Romeo Ferraris 16 / 19 Foto di: Pure ETCR Alfa Romeo Giulia ETCR, Romeo Ferraris 17 / 19 Foto di: Pure ETCR Alfa Romeo Giulia ETCR, Romeo Ferraris 18 / 19 Foto di: Pure ETCR Alfa Romeo Giulia ETCR, Romeo Ferraris 19 / 19 Foto di: Pure ETCR