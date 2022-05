ETCR | Ceccon pronto per Pau: "Tutto nuovo, farò del mio meglio"

La stagione 2022 del FIA ETCR comincerà nel fine settimana e con essa la nuova avventura di Kevin Ceccon da pilota ufficiale di Hyundai Motorsport N.

La Casa coreana ha ingaggiato per tre eventi il begamasco, che con la Veloster N ETCR avrà tantissime cose da scoprire, a cominciare dalla serie e del come si gestisce un mezzo elettrico.

Nella Race FR, Ceccon condividerà presumibilmente la vettura con Norbert Michelisz, suo nuovo collega assieme a Jean-Karl Vernay e Mikel Azcona, dai quali potrà imparare tantissimo dato che sia il francese che lo spagnolo erano in pista l'anno scorso in quello che era il Pure ETCR, cioè la serie primordiale di questa.

Kevin Ceccon, Hyundai Motorsport Photo by: Hyundai Motorsport

"Mi avvicino a questo weekend con una certa trepidazione, come è inevitabile quando si affronta un nuovo campionato, per giunta così particolare come il FIA ETCR, ma anche un tracciato cittadino come Pau, sul quale non ho mai gareggiato", ha detto Ceccon prima di volare in Francia.

"Sarà un fine settimana impegnativo per me perché non conosco la pista e sarà la mia prima gara nella serie, oltre che la mia prima volta su una auto elettrica; quindi tutto è nuovo!".

"Le mie aspettative per l'evento sono di fare del mio meglio per Hyundai Motorsport N e per me stesso, e cercare di ottenere il miglior risultato possibile per tutti. Voglio essere subito competitivo in modo da portare al team il maggior numero di punti possibili nei tre appuntamenti che disputerò al volante della Veloster N ETCR".

Hyundai Veloster N ETCR Photo by: Hyundai Motorsport

Durante le prove, Ceccon ha potuto saggiare la potenza della macchina, che arriva a quasi 700CV, ma ci sarà da capire anche come cavarsela nel format che prevede i duelli in battaglia dove bisogna dare tutto con grande grinta e determinazione, stando però attenti a non commettere errori ed incappare in incidente che potrebbero pregiudicare il risultato finale fin da subito.

"I test sono stati buoni finora, so di dover affinare molti dettagli e imparare ancora molto per cui è difficile dire dove siamo rispetto alle altre squadre: dovremo aspettare le qualifiche per scoprirlo".

"Sono curioso anche di scoprire il format del fine settimana, già molto appassionante da spettatore, e senza dubbio ancora più emozionante ora che ne sarò protagonista diretto. Nel complesso, sono davvero entusiasta di questa nuova avventura elettrica".

Hyundai Veloster N ETCR Photo by: Hyundai Motorsport

Il direttore marketing e PR di Hyundai Motorsport, Stefan Henrich, ha aggiunto: "È incredibilmente eccitante competere nel FIA ETCR - eTouring Car World Cup in questa stagione. La nostra Veloster N ETCR ha mostrato un grande potenziale al suo debutto l'anno scorso e siamo fiduciosi che possa essere ancora meglio nel 2022".

"La squadra ha fatto alcuni passi avanti positivi con il pacchetto di prestazioni durante la pausa invernale e il nostro obiettivo è quello di competere per vincere i fine settimana ad ogni evento".

"Con la nostra eccellente formazione di piloti, siamo ben posizionati per avere un'altra stagione di successo e lottare per il titolo costruttori e piloti".