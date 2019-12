Enel X si occuperà della ricarica per le auto ETCR

Il nuovo campionato ETCR avrà come fornitore energetico Enel X, dopo che WSC Group ha raggiunto un accordo di fornitura con Enel Group per la stagione 2020.

La serie turismo totalmente elettrica avrà quindi le colonnine di ricarica veloce dell'azienda italiana (che già collabora con FIA Formula E e MotoE) per il suo inizio a marzo del prossimo anno e su tutte le piste ove si andrà a correre. Enel X si occuperà dell'installazione dei punti di due tipologie: una con connettore singolo da 60 kW da ricarica veloce, oppure uno doppio in grado di passare a 120kW quando solo uno di questi è collegato. Le colonnine saranno dotate di ruote per essere spostate facilmente e la ricarica può essere completata in meno di un'ora.

“La partnership con ETCR rafforza la nostra leadership tecnologica nel mondo del motorsport internazionale, confermando la nostra capacità di realizzare soluzioni innovative in grado di adattarsi pienamente alle diverse esigenze dei campionati - ha dichiarato Francesco Venturini, responsabile di Enel X - Le nostre collaborazioni all’interno del mondo del motorsport elettrico ci consentono di sviluppare e testare nuove soluzioni per vetture da corsa elettriche che possano poi essere riproposte su strada, con lo scopo di incrementare l’innovazione tecnologica nella mobilità sostenibile e migliorare l’esperienza complessiva delle vetture elettriche.”

Marcello Lotti, presidente di WSC, ha aggiunto: “Enel X è una società leader nello sviluppo di strategie e prodotti per una mobilità sostenibile a livello mondiale. Aver ottenuto il suo supporto per la fornitura di stazioni di ricarica appositamente pensate per le auto dell’ETCR ci rende davvero orgogliosi. L’esperienza che ha già maturato grazie all’impegno in altre categorie di motorsport parla da sé, per questo desideriamo stabilire con Enel X una lunga e proficua collaborazione.”