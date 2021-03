Ecco l'Alfa Romeo Giulia ETCR all'esordio in pista a Vallelunga!

L'Alfa Romeo Giulia ETCR è per la prima volta scesa in pista a Vallelunga, dopo che nel fine settimana sono state installate le batterie di Williams Advanced Engineering.

La vettura costruita dalla Romeo Ferraris si è unita alla Hyundai Veloster N e alla Cupra e-Racer sul tracciato di Campagnano intitolato a Piero Taruffi, con il direttore tecnico Mario Ferraris al volante in mattinata, mentre al pomeriggio è toccato al pilota ufficiale Stefano Coletti esordire con la "Furia Rossa".

“Siamo davvero orgogliosi di far parte di questo momento storico per il motorsport nel quale le corse turismo diventano elettriche", ha dichiarato Ferraris.

"E' una sfida nuova per tutti noi e dobbiamo ringraziare WSC, Williams Advanced Engineering e Magelec per il loro inestimabile supporto che ci hanno dato nel disegnare e pensare allo sviluppo della Giulia".

"L'integrazione del kit non ha avuto problemi e sono stato molto contento di guidare la macchina e vedere che tutto andava bene. E' un mezzo davvero divertente e velocissimo, ma per me è stato anche un modo per riscoprire il piacere della trazione posteriore vissuta negli anni di corse turismo, seppur con un motore molto diverso".

