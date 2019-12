Cerruti esclusiva: "Alfa Romeo ETCR spaziale, arriva a primavera"

Come un fulmine a ciel sereno, l'Alfa Romeo Giulia arriva finalmente nel mondo delle corse turismo grazie al progetto che la Romeo Ferraris ha studiato per l'ETCR. Appena lanciata sul mercato, tutti gli appassionati hanno sognato la nuova tre volumi del Biscione in una qualche serie, tant'è che sul web si sprecano i rendering e i disegni del modello "racing" che i fan vorrebbero.

L'azienda di Opera, che già costruisce le Giulietta TCR, ha deciso di fare un ulteriore passo ambiziosissimo, ovvero portare sì la Giulia in pista, ma con motore elettrico nella relativa categoria che partirà nel 2020.

Di questo, Motorsport.com ha parlato in esclusiva con la Operations Manager della Romeo Ferraris, Michela Cerruti, che si è ritrovata ovviamente al centro dell'attenzione con fra le mani...

"Una bomba! - dice la milanese ridendo - Il comunicato dell'Alfa Romeo Giulia ETCR è stato come una esplosione, sicuramente ha fatto molto scalpore, non se lo aspettava nessuno".

Finalmente vedremo una Giulia da corsa...

"La Giulia è una macchina spaziale! Nell'ETCR ci sono tante componenti che hanno importanza, come meccanica, aerodinamica, scocca e via dicendo, non solo il discorso del motore elettrico, che pure è una novità per tutti. E' una grandissima auto e non vedevamo l'ora di fare qualcosa con essa. Assieme a lei, andrà avanti anche il discorso Giulietta TCR, naturalmente".

Però non nel WTCR, come avete annunciato. L'ETCR ha tolto risorse a questo programma?

"Non abbiamo scelto di abbandonare il WTCR per fare l'ETCR, semplicemente è stato un passaggio naturale di consegne. Quando Marcello Lotti ci chiese di partecipare al TCR perché mancava un marchio italiano, noi accettammo con entusiasmo la proposta scegliendo la Giulietta. E anche con l'ETCR stiamo abbracciando una nuova sfida, ma non si può correre con Giulietta e Giulia assieme".

Quindi vi dedicherete ai clienti e in parallelo al progetto elettrico...

"Certamente, continueremo a fornire il supporto adeguato ai nostri clienti del TCR, rinunceremo solamente al WTCR da fare in prima persona, tutto qui. Non si può seguire chi acquista le nostre Alfa Romeo per prendere parte ai campionati TCR, fare il WTCR e l'ETCR in proprio. Non siamo una Casa automobilistica, ma una realtà privata che non gode di un grosso supporto esterno, facciamo quello che possiamo".

L'ETCR però avrà bisogno di qualcuno che vi dia una mano, o avete già trovato chi ve la fornisce?

"Il progetto Giulia ETCR è molto stimolante, ma oneroso, stiamo cercando qualcuno che ci supporti perché vada a buon fine e si possa realizzare come pensiamo. E' tutto molto ambizioso, è fondamentale trovare il supporto, partire con un progetto del genere non è semplice, si fanno tante previsioni finanziarie e business plan, ma si sa che nel motorsport poi le spese aumentano senza preavvisi. E' normale".

Dopo Cupra e Hyundai, siete ufficialmente il terzo marchio che sarà impegnato nell'ETCR, quanto crescerà questo campionato futuristico?

"L'ETCR ha il potenziale di diventare un campionato mondiale turismo per auto elettriche veramente fantastico, come tutte le cose nuove ci vorrà pazienza perché cresca, ma sarà grandissimo".

La Giulia ETCR è già visibile dal vero o ancora in progettazione?

"Il rendering penso sia stupendo, moltissime persone hanno creduto fosse una foto vera, ma la macchina non esiste ancora in realtà. Per ora ci siamo limitati ad un disegno al computer mettendoci la livrea che abbiamo usato nel WTCR 2019. Il rosso? Vediamo, la macchina ancora non esiste!"

Quando sarà pronta?

"Bisogna distinguere il momento finale della costruzione e della messa in moto. Confidiamo di poter vederla in pista in primavera, ma in ogni caso ci sono ancora tanti punti di domanda sull'inizio del campionato, quindi anche noi ci stiamo regolando di conseguenza sull'inizio della costruzione del mezzo. Ci sono un po' di ritardi, ma è normale trattandosi di un grossissimo esperimento per tutti, quindi ci vuole pazienza".

Chi si prenderà cura del suo sviluppo?

"Abbiamo un'idea sui piloti che potranno prendere parte al programma, ancora però non c'è nulla di concreto".

Quindi non vedremo i due del WTCR, Kevin Ceccon e Ma Qing Hua?

"E' ancora presto per parlarne, entrambi sono stati lasciati liberi al termine della stagione 2019. Non li ho voluti tenere bloccati perché si meritano di trovare posto nel WTCR e spero ci riescano".