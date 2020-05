WRX virtual: Leclerc "Gian Burrasca" tra capottamenti e testacoda

Non è iniziata in maniera brillante l'avventura di Charles Leclerc nel primo evento del campionato virtuale promosso anche da Motorsport Games del World Rallycross.

Il pilota della Ferrari ha dato sì spettacolo, ma non certo per i piazzamenti che è riuscito ad artigliare nelle gare svolte sul tracciato di Yas Marina Circuit, che ha ospitato il primo dei 4 eventi della serie.

Il monegasco, infatti, è stato coinvolto in un incidente alla prima curva della prima Qualifying Race, ricevendo subito dopo una penalità di 10" per aver tagliato una curva rientrando in pista.

Non è andata meglio la seconda manche di gara, in cui Charles è finito in testacoda con la sua Peugeot 208 virtuale dopo essere rientrato dal joker lap alle spalle del 2 volte campione DTM, Timo Scheider.

Ma è stato nella terza manche dove Charles ha dato il "meglio" di sé, capottando la sua 208 WRX dopo essere finito su un cordolo (video in copertina) che, di fatto, ha funto da trampolino per la sua vettura. Charles è ripartito 15esimo con appena una qualifying race da disputare, considerando che alla fase finale sarebbero poi approdati solo i migliori 10.

Nell'ultima manche Leclerc è stato bravo a evitare incidenti e problemi, vincendo la sua gara e cogliendo un rispettabile settimo tempo di manche. Questo però non lo ha aiutato a rientrare nella Top 10, perché non è riuscito ad andare oltre il 12esimo posto nella classifica generale. Dunque, eliminato dalle semifinali.

L'evento di Yas Marina è stato vinto dal campione della categoria Supercars, Shane van Gisbergen, il quale è riuscito a battere Timmy Hansen e un agguerrito Tom Blomqvist.