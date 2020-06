Virtual Le Mans: la Ferrari rimonta in Top10 dopo tanti problemi

La Ferrari torna a casa dalla Virtual 24h di Le Mans con due piazzamenti in Top10 in Classe GTE Pro, risultato che alla fine non rispecchia il reale potenziale che avrebbero avuto le vetture di Maranello per l'evento organizzato da Motorsport Games in collaborazione con FIA WEC ed ACO sulla piattaforma di rFactor2.

Le 488 di AF Corse hanno prima di tutto accusato un divario notevole dalle Porsche (vincitrice in categoria la 911 ufficiale #93), ma anche da Aston Martin e Corvette a causa di un Balance of Performance imposto dalla Federazione molto negativo, del quale i tecnici del Cavallino si sono lamentati, ma senza ottenere modifiche.

L'avvio sul Circuit de la Sarthe si è rivelato già in salita, con la #52 di Charles Leclerc, Antonio Giovinazzi, Enzo Bonito e David Tonizza vistosamente instabile che si mangiava parecchio le gomme. Il monegasco ha tentato di spingere il più possibile, andando però oltre i track limits e ricevendo un inevitabile Drive Through.

La strategia di allungare gli stint ha pagato nella prima parte, specialmente quando il simracer Bonito ha preso in mano il volante per il suo turno serale che lo ha visto risalire dal settimo al secondo posto della Classe con tempi pazzeschi.

Purtroppo il peggio doveva arrivare, perché prima Leclerc e poi Giovinazzi nelle loro successive fasi di guida hanno riscontrato problemi di connessioni dalle loro postazioni casalinghe, seguite da quelle del server del gioco che addirittura ha fatto capottare il pugliese in corsia box, con conseguente perdita di tempo e posizioni.

Tonizza ha pure riportato un guasto al volante domenica mattina mentre le vetture procedevano dietro alla Safety Car, in attesa di ricominciare la corsa (interrotta per la seconda volta causa problemi al server principale). Il pilota virtuale è finito a muro dopo "Mulsanne" ed è dovuto tornare ai box per altre riparazioni, lasciando il turno finale a Leclerc che termina 18° in GTE Pro e 46° assoluto con picchiata finale ad "Indianapolis" con conseguente rientro ai box per le riparazioni.

Non è andata altrettanto meglio ai loro colleghi David Perel, Nicklas Nielsen, Kasper Stoltze e Matteo Caruso, cominciando proprio da un problema analogo al volante avuto da Perel già nella serata di sabato, mentre la Rossa #51 stava cercando di combattere per la Top10.

Anche nel loro caso, il terreno perso è risultato fatale fin dall'inizio e a nulla sono valsi gli sforzi dei compagni reali e virtuali, con un 15° posto (43° assoluto) che poteva essere sicuramente migliore senza così tanti guai.

Alla fine chi sorride maggiormente è l'equipaggio della #71 formato da Miguel Molina, Federico Leo, Amos Laurito e Jordy Zwiers, quello probabilmente meno considerato perché partito più a rilento rispetto ai colleghi, ma ad impersonare alla fine il classico detto "chi va piano, va sano e va lontano".

In realtà non è che il quartetto sia andato così piano (senso figurato, ovviamente) perché nelle battaglia per risalire la china la strategia di gara si è rivelata giusta, ma per due volte rovinata dalla bandiera rossa.

Per altro proprio il simracer Laurito ha dato sfoggio delle proprie capacità di battagliare nel corso dello stint di domenica mattina, quando la settima piazza era a tiro; purtroppo una mossa poco "gentile" nei confronti della Porsche #57 del Team Project 1, ha spedito la 911 contro la Corvette #80 che sopraggiungeva per doppiarli, mandando la C7.R a muro e prendendosi 30" di Stop&Go dalla direzione gara.

Senza darsi per vinti, i portacolori della AF Corse hanno sfruttato il miglior passo finale del 'virtual driver' Zwiers e un paio di episodi favorevoli che hanno portato la 488 a tagliare il traguardo settima in Classe (e 35a assoluta), superata a mezz'ora dalla fine dalla Corvette #63.

Ma come dicevamo all'inizio, sono in realtà due le Ferrari presenti nella Top10 finale, grazie a quella iscritta con il #54 dalla Strong Together, squadra allestita da Carolina di Monaco. Giancarlo Fisichella, Francesco Castellacci, Felipe Massa e il simracer Tony Mella hanno condotto una gara lineare senza grosse sbavature fino ad ottenere un bell'ottavo posto (36° assoluto).

La vittoria assoluta è invece andata alla Rebellion Williams Esport con la Oreca 07 LMP2 #1.

Virtual 24h di Le Mans: Classifica finale