Clamoroso al Circuit De La Sarthe: la Virtual 24h di Le Mans è stata fermata con l'esposizione della bandiera rossa!

A causa di un problema tecnico riscontrato sul server di rFactor2 che gestisce le operazioni in pit-lane, la corsia box è stata chiusa e il direttore di gara ha comunicato ai piloti che la vettura leader (che in questo momento era la LMP2 #33 della 2 Seas Motorsport) deve fermarsi sul traguardo, con dietro tutte le altre.

Una buona notizia per le Ferrari, che stavano cercando di rimontare in Classe GTE Pro con le 488 #51, #52 e #71. Charles Leclerc era pronto a salire sulla #52 al posto di Antonio Giovinazzi ed è rimasto piuttosto sbigottito alla comunicazione, così come tutti gli altri colleghi.

Il cronometro nel frattempo prosegue e, quando verrà risolto il guaio, al volante ricominceranno gli stessi concorrenti che attualmente sono in postazione.

Inoltre verranno riammessi anche quelli che si erano ritirati, quindi la Oreca #14 del team di Fernando Alonso e Rubens Barrichello.

Anche nelle gare virtuali, quindi, le sorprese non mancano!

Virtual 24h di Le Mans: Live Timing