Virtual 24h Le Mans: Rebellion-Williams con Marciello e Delétraz

Rebellion e Williams Esports uniscono le forze per la 24h di Le Mans virtuale, grande evento di Motorsport Games, FIA WEC e ACO che avrà luogo il weekend del 13-14 giugno sulla piattaforma di simulazione rFactor 2.

La squadra svizzera e quella inglese hanno ben quattro Oreca 07 iscritte in Classe LMP2 e per la #1 è già stata scelta la line-up che condividerà il volante sul Circuit de la Sarthe.

I piloti veri scelti per questo impegno sono Louis Delétraz, riserva della Haas in Formula 1 e portacolori del Team Charouz Racing System in FIA Formula 2, e il nostro Raffaele Marciello, plurivincitore con Mercedes nel GT.

Williams Esports conta molto sul duo di piloti online, Nikodem Wisniewski e Kuba Brzezinski, protagonisti negli ultimi tempi di WTCR Esports, serie nella quale si sono confrontati anche coi piloti reali del Mondiale Turismo fino alla scorsa settimana.

La Virtual Le Mans 24 Hours sarà visibile in diretta su Motorsport.tv e Motorsport.com con inizio alle ore 15;00 di sabato 13 giugno.