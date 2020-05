Virtual 24h Le Mans: i nomi di tutte le stelle della entry list

La entry list per la 24 Ore di Le Mans Virtuale che si terrà il 13-14 giugno mostra quanto sia alto il richiamo per questa storica gara endurance, seppur si svolga in versione virtuale.

L'accordo tra ACO, FIA WEC e Motorsport Games ha attirato un elenco di stelle fra i piloti, riunendo i più famosi marchi e team del mondo dell'endurance e le migliori squadre Esports del pianeta.

L'obiettivo non è quello di replicare gli iscritti all'edizione 2020 della 24 Ore di Le Mans, settimo appuntamento del FIA World Endurance Championship che avrà luogo il 19-20 settembre, ma accendere i riflettori su una gara classica di auto sportive fornendo 24 ore di intrattenimento di altissimo livello per partecipanti e fan di tutto il mondo, in questo periodo di inattività causato dal coronavirus. La 24 Ore di Le Mans Virtuale utilizzerà la piattaforma di rFactor 2 fornita da Studio 397.

Fra gli iscritti abbiamo i volti di Formula 1 come Charles Leclerc, Max Verstappen, Lando Norris, Pierre Gasly ed Antonio Giovanazzi, ai quali si aggiungono i Campioni del Mondo, Fernando Alonso e Jenson Button. Con loro sono presenti Juan Pablo Montoya e Simon Pagenaud, vincitori della 500 Miglia di Indianapolis, le stelline di F2 Jack Aitken e Louis Delétraz, le ragazze della Richard Mille e rappresentanti del programma FIA Women in Motorsport, più Jamie Chadwick, Campionessa della W Series.

Del mondo Endurance abbiamo Aston Martin, Corvette, Ferrari, Porsche e Toyota, coi piloti Sébastien Buemi, Brendon Hartley, José María López, André Lotterer, Neel Jani, Nick Tandy, Miguel Molina, Darren Turner ed Jan Magnussen, più altri Campioni e leggende private delle categorie LMP e GTE.

Inoltre saranno presenti altri nomi altisonanti quali Barrichello, Fisichella, Fittipaldi, Massa, Panis, Rosenqvist, Vandoorne e Vergne, con i protagonisti degli Esports Greger Huttu, Rudy Van Buren, David Tonizza, Joshua Rogers e Jimmy Broadbent a completare quello che sarà un grande spettacolo dentro e fuori dalla pista.

La prossima settimana verranno svelati ulteriori dettagli riguardo le livree delle macchine e come seguire la 24 Ore di Le Mans Virtuale in TV, online e sui social media di tutto il mondo.

Cliccate qui per scaricare il press kit con comunicati stampa, immagini, poster ufficiale e presentazione.

Tutte le informazioni sull'evento le potete trovare sul sito 24virtual.lemansesports.com