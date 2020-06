Virtual 24h Le Mans: ecco livree ed entry-list completa

E' tutto pronto per la Virtual 24h di Le Mans, il grande evento Esport organizzato da Motorsport Games in collaborazione con FIA WEC ed ACO.

L'appuntamento è per le ore 15;00 di sabato 13 giugno, quando scatterà la gara virtuale sul Circuit De La Sarthe che si concluderà alla stessa ora di domenica, in un weekend che andrà di fatto a replicare quello che nella realtà avrebbe dovuto svolgersi proprio in questi giorni, rimandato però al 19-20 settembre causa pandemia di Coronavirus.

Tutti i 50 team hanno già definito gli equipaggi formati nella maggior parte da due piloti reali e due virtuali esperti delle simracing, ma anche scelto delle livree molto particolari per una manifestazione inedita nel suo genere.

LMP2

Vediamo quindi chi sono i 30 team (e 120 piloti, in corsivo i simracer) che prendono parte alla Classe LMP2 con le rispettive Oreca 07, che possiamo scoprire nelle varie colorazioni sotto alla tabella.

N° Team Auto Piloti 1 REBELLION WILLIAMS ESPORT Oreca 07 LMP2 Louis Deletraz

Raffaele Marciello

Nikodem Wisniewski

Kuba Brzezinski 2 REBELLION WILLIAMS ESPORT Oreca 07 LMP2 Gustavo Menezes

Bruno Senna

Petar Brljak

Dawid Mroczek 3 REBELLION WILLIAMS ESPORT Oreca 07 LMP2 Yifei Ye

Arthur Rougier

Isaac Price

Jack Keithley 4 BYKOLLES - BURST ESPORT Oreca 07 LMP2 Tom Dillmann

Esteban Guerrieri Jernej Simončič

Jesper Pedersen 6 TEAM PENSKE Oreca 07 LMP2 Juan Pablo Montoya

Simon Pagenaud

Dane Cameron

Ricky Taylor 7 TOYOTA GAZOO RACING Oreca 07 LMP2 Mike Conway

Kamui Kobayashi

Jose Maria Lopez

Maxime Brient 8 TOYOTA GAZOO RACING Oreca 07 LMP2 Sébastien Buemi

Brendon Hartley

Kenta Yamashita

Yuri Kasdorp 9 PANIS RACING TRIPLE A Oreca 07 LMP2 Olivier Panis

Aurélien Panis

Adam Pinczes

Nuno Pinto 10 TOYOTA GAZOO RACING Oreca 07 LMP2 Nelson Piquet Jr

Julian Santero

Fabrizio Gobbi Moreno Sirica 12 MPI-ZANSHO Oreca 07 LMP2 Max Papis

Pietro Fittipaldi

Tony Kanaan

Sido Weijer 13 REBELLION WILLIAMS ESPORT Oreca 07 LMP2 Agustin Canapino

Jack Aitken

Alex Arana

Michael Romanidis 14 FA/RB ALLINSPORTS Oreca 07 LMP2 Fernando Alonso

Rubens Barrichello

Olli Pahkala

Jarl Teien 15 MULTIMATIC ZANSHO Oreca 07 LMP2 Andy Priaulx

Sebastian Priaulx

Mike Epps

Olivier Fortin 16 VELOCE ESPORTS 2 Oreca 07 LMP2 Norman Nato

Stoffel Vandoorne

Eamonn Murphy

Tomek Poradzisz 17 IDEC SPORT RACING Oreca 07 LMP2 Paul-Loup Chatin

Richard Bradley

Franco Colapinto

Michi Hoyer 18 VELOCE ESPORTS 3 Oreca 07 LMP2 Sacha Fenestraz

Ryan Tveter

James Baldwin

Tom Lartilleux 20 TEAM REDLINE Oreca 07 LMP2 Max Verstappen

Lando Norris

Atze Kerkhof

Greger Huttu 21 AXLE MOTORSPORT Oreca 07 LMP2 Alex Yoong Alister Yoong

Muhammad Naquib

Mika Hakimi 22 UNITED AUTOSPORTS Oreca 07 LMP2 Filipe Albuquerque

Alex Brundle

Job Van Uitert

Tom Gamble 23 TEAM ROCKET ZANSHO Oreca 07 LMP2 Jenson Button

Alex Buncombe

Jan Von Der Heyde

Matt Richards 24 VELOCE ESPORTS 1 Oreca 07 LMP2 Jean-Eric Vergne

Pierre Gasly

Jarno Opmeer

Isaac Gillissen 30 E-TEAM WRT Oreca 07 LMP2 Dries Vanthoor

Kelvin Van Der Linde

Fabrice Cornelis

Arne Schoonvliet 31 PANIS RACING TRIPLE A Oreca 07 LMP2 Tristan Vautier

Nicolas Jamin

Hany Alsabti

Thibault Cazaubon 33 2 SEAS MOTORSPORT Oreca 07 LMP2 Isa Bin Abdulla Al-Khalifa

Oliver Rowland

Rory MacDuff

Devin Braune 36 SIGNATECH ALPINE ELF Oreca 07 LMP2 Thomas Laurent

André Negrão

Pierre Ragues

Nicolas Longuet 37 JOTA TEAM REDLINE Oreca 07 LMP2 Will Stevens Gabriel Aubry

Aleksi Uusi-Jaakkola

Dominik Farber 38 JOTA TEAM REDLINE Oreca 07 LMP2 Antonio Felix da Costa

Felix Rosenqvist

Rudy van Buren

Kevin Siggy 42 COOL RACING Oreca 07 LMP2 Nicolas Lapierre

Antonin Borga

Erwan Barbier

Maxime Scalabrini 46 TDS E RACING MOTUL Oreca 07 LMP2 Larry Ten Voorde

Giedo Van Der Garde

Alex Siebel

Dennis Jordan 50 RICHARD MILLE RACING TEAM Oreca 07 LMP2 Katherine Legge

Tatiana Calderon

Sophia Floersch

Emily Jones

GTE Pro

La categoria GTE Pro è invece composta da 20 squadre che schierano i rispettivi quartetti sulle vetture principali protagoniste della Classe anche nella realtà, ovvero Ferrari, Porsche, Corvette e Aston Martin. Scopriamo i nomi di tutti i concorrenti nella tabella in basso (in corsivo i simarcer) e le livree nella guida sottostante.

N° Team Auto Piloti 51 FERRARI - AF CORSE Ferrari 488 GTE Nicklas Nielsen

David Perel

Kasper Stoltze

Matteo Caruso 52 FERRARI - AF CORSE Ferrari 488 GTE Charles Leclerc

Antonio Giovinazzi

Enzo Bonito

David Tonizza 54 STRONG TOGETHER Ferrari 488 GTE Francesco Castellacci

Giancarlo Fisichella

Felipe Massa

Tony Mella 56 TEAM PROJECT 1 Porsche 911 RSR Laurents Hörr

David Kolkmann

Dany Giusa

Lukas Müller 57 TEAM PROJECT 1 Porsche 911 RSR Felipe Fraga

Matteo Cairoli Tim Neuendorf

Zbigniew Siara 63 CORVETTE RACING Corvette C7.R Jordan Taylor Nicky Catsburg

Alex Voss

Laurin Heinrich 64 CORVETTE RACING Corvette C7.R Tommy Milner

Jan Magnussen

Dennis Lind

Alen Terzic 67 MAHLE RACING TEAM Aston Martin Vantage GTE Ferdinand Habsburg

Robert Wickens

Jimmy Broadbent

Kevin Rotting 71 FERRARI - AF CORSE Ferrari 488 GTE Miguel Molina

Federico Leo

Amos Laurito

Jordy Zwiers 80 R8G ESPORTS TEAM Corvette C7.R Daniel Juncadella

Mathias Beche

Erhan Jajovski

Risto Kappet 86 GULF RACING Porsche 911 RSR Benjamin Barker

Andrew Watson

Adam Maguire

Eros Masciulli 88 DEMPSEY-PROTON RACING Porsche 911 RSR Riccardo Pera

Loek Hartog

Michael Francesconi

Kevin Van Dooren 91 PORSCHE ESPORTS TEAM Porsche 911 RSR André Lotterer

Neel Jani

Mitchell DeJong

Martti Pietilä 92 PORSCHE ESPORTS TEAM Porsche 911 RSR Jaxon Evans

Matt Campbell

Mack Bakkum

Jeremy Bouteloup 93 PORSCHE ESPORTS TEAM Porsche 911 RSR Nick Tandy

Ayhancan Güven

Joshua Rogers

Tommy Østgaard 94 PORSCHE ESPORTS TEAM Porsche 911 RSR Patrick Pilet

Simona De Silvestro

Martin Krönke

David Williams 95 ASTON MARTIN RACING Aston Martin Vantage GTE Nicki Thiim

Richard Westbrook

Lasse Sorensen

Manuel Biancolilla 97 ASTON MARTIN RACING Aston Martin Vantage GTE Alexander Lynn Charles Eastwood

Harry Tincknell

Tiziano Brioni 98 ASTON MARTIN RACING Aston Martin Vantage GTE Darren Turner

Ross Gunn

Jonathan Adam

Giuseppe De Fuoco 99 FEED RACING Corvette C7.R Simon Pilate

Theo Pourchaire

Axel Petit

Alexandre Vromant

La diretta streaming sarà disponibile su Motorsport.tv

Tutte le informazioni sull’evento possono essere consultate su 24virtual.lemansesports.com