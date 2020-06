Virtual 24 Ore di Le Mans: trionfo per la Rebellion-Williams

Raffaele Marciello, Louis Deletraz, Nikodem Wisniewski e Kuba Brzezinski hanno colto il successo trionfano alla Virtual 24 Ore di Le Mans al volante di una vettura del team nato in collaborazione tra il Rebellion Racing e Williams F1.

La gara è stata organizzata dal WEC, dall’Automobile Club de l’Ouest e da Motorsport Games per sopperire alla carenza della vera 24 Ore di Le Mans che, a causa della pandemia da COVID-19, sarà disputata nel mese di settembre.

Raffaele Marciello è salito al comando quando la vettura del Team Redline, con alla guida Max Verstappen, ha patito problemi tecnici nel corso delle prime ore della notte.

La vettura #1 è risalita dall’ottavo posto in griglia per poi controllare agevolmente le operazione nel corso della seconda metà di gara, mentre la “sorella” #13 e la ByKolles Burst Esports #4 sono state le uniche auto a non essere doppiate in pista.

Dopo appena 4 ore la corsa è stata sospesa con bandiera rossa ed il gap tra le tre vetture si è annullato. Dillmann, al volante della ByKolles, dopo essere partito dalla pole ha subito una penalità per partenza anticipata, ma è stato in grado di recuperare nell’ora finale sino a portarsi in scia alla vettura #13.

Il simracer Jernej Simoncic, autore del giro della pole, ha compiuto la maggior parte del lavoro preservando il carburante per passare Michael Romanidis quando mancavano 20 minuti al termine.

Il greco Romanidis ha restituito il sorpasso sul rettilineo del Mulsanne, ma Simoncic è stato autore di una manovra capolavoro alle curve Porsche per salire così in seconda posizione e cercare di chiudere il gap dalla Rebellion-Williams #1.

L’impresa però non è riuscita e la vettura del Rebellion-Williams ha tagliato il traguardo con un margine di quasi 18 secondi.

Ai piedi del podio ha chiuso la vettura del 2 Seas Motorsport grazie ad un sorpasso decisivo nel corso delle battute finali ai danni dell’auto #24 del Veloce Esport che ha schierato Jean-Eric Vergne, Pierre Gasly, Jarno Opmeer ed Isaac Gillissen.

Nel corso della prima ora di gara è rimasto a secco di benzina Fernando Alonso. Il due volte campione del mondo ha dovuto scontare uno stop and go per una collisione con la Porsche di Simona de Silvestro, ma quando è entrato in pit lane non è riuscito a rifornire ed una volta tornato in pista non è riuscito a completare il giro.

A seguito della prima interruzione con bandiera rossa, però, la vettura dello spagnolo e di Rubens Barrichello è stata riammessa in gara ed ha concluso in diciassettesima posizione.

Identica sorte è toccata alla vettura del Redline di Verstappen e Norris, tornati in gioco nelle ultime 4 ore di gara a seguito della seconda bandiera rossa, ma i due F1 hanno chiuso la Virtual 24 Ore di Le Mans in venticinquesima posizione.

Il Team Penske, tornato, seppur virtualmente a Le Mans per la prima volta dal 1971, ha sofferto notevolmente e nonostante la line-up con soli piloti professionisti ha scontato i numerosi incidenti e problemi tecnici chiudendo in penultima posizione tra le LMP2.

Nella classe GTE è stato dominio per la Porsche #93 di Nick Tandy, Ayhancan Guvan, Joshua Rogers e Tommy Ostgaard.

La Casa tedesca avrebbe potuto celebrare una grande tripletta, ma le vetture #91 e #92 hanno patito problemi di connessione in occasione del cambio pilota.

La Porsche #93, invece, ha proseguito spedita la sua corsa ed ha così preceduto la Aston Martin #95 con addirittura un giro di vantaggio.

Capitolo a parte per l’esperienza virtuale alla 24 Ore di Le Mans di Charles Leclerc. Il pilota della Ferrari è stato attardato da numerosi problemi di connessione ed ha chiuso la corsa in diciottesima posizione di classe.