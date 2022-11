Tutto è pronto per le difficoltà della 500 Miglia di Sebring virtuale

MIAMI, Florida – 29 Novembre 2022 – È stata svelata oggi la entry list per la 500 Miglia di Sebring, quarto round della Le Mans Virtual Series 2022-23 – la serie esports globale d’elite joint venture tra Motorsport Games Inc. (NASDAQ: MSGM) (“Motorsport Games”) e l’Automobile Club de l’Ouest (“ACO”). Con una gamma completa di 40 auto, l'elenco completo della 500 miglia (circa 4 ore) è disponibile QUI. La gara si svolgerà sabato 3 dicembre e sarà l'ultimo appuntamento prima della leggendaria 24 Ore di Le Mans virtuale, in programma a gennaio.

L'elenco comprende nomi di spicco del mondo reale dell'automobilismo, tra cui il due volte campione del mondo di Formula Uno Max Verstappen in forza al Team Redline, l'ex stella della F1 e attuale stella della INDYCAR Romain Grosjean, e la pilota della W Series Beitske Visser con il team Mahle Racing Team, oltre a molti altri che rappresentano le più prestigiose case automobilistiche del mondo. A loro si aggiungono squadre di esports d'élite provenienti da tutto il mondo e star del gioco come Jeffrey Rietveld (Team Redline), Josh Rogers e Tommy Østgaard di Porsche Coanda Esports e Lorenzo Arisi della Ferrari SIM Maranello.

Molti team stanno cogliendo l'opportunità di schierare piloti professionisti che utilizzeranno la 500 Miglia di Sebring come prologo per Le Mans, dando loro l'opportunità di familiarizzare nuovamente con la piattaforma fFactor2 e con i concorrenti sempre più competitivi. A un solo appuntamento dalla finale della Le Mans Virtual Series, la prestigiosa 24 Ore di Le Mans Virtual (14-15 gennaio), il Team Redline guida la classifica a punti LMP con Floyd Vanwall Burst, e il BMW Team Redline precede Oracle Red Bull Racing nella classifica a punti della categoria GTE. C'è tutto da giocare in ciascuna delle due categorie e gli allori dell'endurance esports sono in palio insieme al montepremi di 250.000 dollari.

La gara si svolge sul Sebring International Raceway, tecnicamente difficile e virtualmente accidentato, e la copertura completa e ininterrotta inizierà dalle 13:30 ora locale (12:30 GMT / 7:30 ET) di sabato 3 dicembre. Il circuito della Florida è ineguagliabile per la sua storia, soprattutto nelle gare endurance, e per la passione che suscita negli appassionati di sport motoristici, reali o virtuali. Non c'è dubbio che ci sarà molta azione!

Le qualifiche si svolgeranno venerdì 2 dicembre e tutte le azioni di gara potranno essere seguite sui canali YouTube del FIA WEC, di Le Mans e di TraxionGG, su twitch.tv/traxiongg, su Motorsport.tv e su diversi canali di social media.