TCR Europe SIM Racing: tocca a Le Castellet

Il TCR Europe SIM Racing torna questa sera in azione con l'appuntamento di Le Castellet, dove chiaramente l'uomo da battere sarà ancora una volta Dániel Nagy.

Il portacolori del BRC Racing Team è saldamente in testa dopo essere riuscito a vincere 4 gare su 6 con la propria Hyundai i30 N, seppur alle sue spalle non mollino i ragazzi armati di Cupra, ovvero Bence Boldizs (fresco di annuncio nel WTCR con la Zengő Motorsport) e Támas Tenke (Tenke Motorsport), oltre a Gilles Magnus, che con la Audi RS 3 LMS della Comtoyou Racing si è distinto bene.

Ci sono due volti nuovi in griglia, pronti alla battaglia, entrambi su Peugeot 308: Gustavo Moura debutta con il team Sports & You, mentre Gilles Colombani va a completare il quartetto del Team Clairet Sport.

Questo perché Manuel Sapag ha scelto di gettare la spugna non riuscendo mai a collegarsi per problemi internet registrati nella sua casa in Sud America, dovendo rinunciare alla presenza con la Hyundai i30 N della Target Competition, la quale stavolta dovrà fare a meno anche dei gemelli Bäckman, dato che Jessica ed Andreas hanno impegni famigliari.

La stessa cosa terrà lontano dallo schermo anche il nostro Gianni Morbidelli, che era riuscito a prendere qualche punto con la Volkswagen Golf GTI della WestCoast Racing.

In totale vedremo quindi all'opera 24 auto a partire dalle ore 19;00, con i soliti 20' di qualifica seguiti dalle due gare, visibili sulle pagine Facebook e YouTube del TCR, TCR TV e in differita su Twitch.