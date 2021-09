Segui le qualifiche e la gara della Le Mans Virtual Series live

38 squadre, 21 LMP2 e 17 macchine LMGTE andranno testa a testa per le loro posizioni di partenza nella 4 Ore di Monza, Italia. La line-up dei piloti per Monza è stata svelata all'inizio della settimana e sarà caratterizzata da tre piloti per squadra. Louis Deletraz, Sérgio Sette Câmara, Beitske Visser, Will Stevens, Timmy Hansen e Néstor "Bebu" Girolami prenderanno parte, tra gli altri.

Con la Le Mans Virtual Cup, la serie è aperta a chiunque su rFactor 2 abbia il contenuto richiesto per tentare di qualificarsi per ogni gara attraverso il sistema di competizione. Le prime tre gare della serie sono impostate dal periodo di qualificazione aperto per impostare gli split.

I primi 30 classificati avranno la possibilità di competere nella finale di Le Mans a dicembre, e da lì, i primi due classificati saranno invitati a partecipare all'evento principale della Le Mans Virtual Series nel gennaio del prossimo anno.

John Munro si è cimentato nelle qualifiche per la Cup, e anche se il suo tempo non è stato in grado di entrare nella Top 30, ha messo insieme un video su come andare a tentare di qualificarsi durante questi primi tre round.

Le qualifiche della Le Mans Virtual Series iniziano oggi alle 6 pm BST (7 pm CEST, 1:00 pm ET). Ci saranno 20 minuti per la classe GTE e 20 minuti per quelli in LMP2. Dopo di che, la prima gara della top-split Le Mans Virtual Cup, impostata per 45 minuti, segue poco dopo.

Tutta l'azione sarà in diretta sui canali YouTube, Facebook e Twitch di Traxion.GG.

La gara principale avrà luogo sabato 25 settembre, con la gara di quattro ore che inizierà alle 12.30 BST (1.30 pm CEST, 7.30 am ET) e può essere vista sui canali elencati nell'immagine qui sotto.

Le Mans Virtual Series - calendario 2021/22

Round 1 – 4 Ore di Monza, Italia – 25 settembre 2021 (Qualifiche 24 settembre)

Round 2 – 6 Ore di Spa, Belgio – 16 ottobre 2021 (Qualifiche 15 ottobre)

Round 3 – 8 Ore del Nürburgring Nordschleife, Germania – 13 novembre 2021 (Qualifiche 12 novembre)

Round 4 – 6 Ore di Sebring, USA – 18 dicembre2021 (Qualifiche 17 dicembre)

Round 5 – 24 Ore di Le Mans Virtual – 15-16 gennaio 2022

Le Mans Virtual Cup – calendario 2021

Tutte le gare Le Mans Virtual Cup durano 45 minuti.

Round 1 – Monza, Italia – 24 settembre 2021 (qualifiche aperte dal 3 al 12 settembre)

Round 2 – Spa, Belgio – 15 Ottobre 2021 (qualifiche aperte dal 26 settembre al 5 ottobre)

Round 3 – Nürburgring Nordschleife, Germania – 12 novembre 2021 (qualifiche aperte dal 17 al 26 ottobre)

Round 4 – Le Mans Finale 17 dicembre 2021 (i primi 30 della Le Mans Virtual Cup passano allo Split 1)

24 Ore di Le Mans Virtual – 15-16 gennaio 2022 (i primi due della Le Mans Virtual Cup entreranno a far parte dell'evento).