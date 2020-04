Norris correrà anche la gara virtuale di IndyCar ad Austin

Anche la serie delle monoposto statunitensi si è adguata alla crisi dovuta al COVID-19 allestendo un suo campionato Esports, che fra l'altro ha già corso a Watkins Glen, Barber, Michigan e Motegi tramite la piattaforma iRacing.

Il quinto round di IndyCar iRacing Challenge si svolgerà dunque sul tracciato texano e per l'occasione in griglia vedremo anche il portacolori della McLaren Formula 1.

Norris, che è stato già protagonista su Twitch in altre gare virtuali, utilizzerà la livrea arancione per la sua Arrow McLaren SP, andando in squadra con Pato O’Ward ed Oliver Askew.

Inoltre il Circuit of the Americas è l'unico che è sia nel calendario di Formula 1 che in quello della IndyCar, dunque l'inglese lo conosce già benissimo.

Ed è stato proprio O’Ward a lanciare l'invito a Norris su Twitter. La IndyCar ha risposto immediatamente inserendo in griglia anche il 20enne britannico.

L'appuntamento del COTA è previsto per le 20;30 di sabato.