NASCAR Heat 5 Gold Edition disponibile ora su PlayStation 4, Xbox One e Steam

7 Luglio 2020: Oggi lo sviluppatore 704Games e l’editore Motorsport Games hanno distribuito la Gold Edition della NASCAR Heat 5 su PlayStation 4, la famiglia di dispositivi Xbox One che comprende Xbox One X e su PC via Steam a 69,99 dollari. La Gold Edition offre ai giocatori moltissimi contenuti esclusivi con la NASCAR Hall of Famer Tony Stewart, il NASCAR Heat 5 Season Pass (contenente quattro pacchetti DLC) e denaro in gioco per dare il via alla squadra. L'edizione standard del gioco sarà disponibile venerdì 10 luglio al prezzo di 49,99 dollari.

NASCAR Heat 5 offre la migliore esperienza di videogioco NASCAR, con 34 piste autentiche in tutto il paese nel single player, split screen per due giocatori e multiplayer online per un massimo di 40 piloti. Insieme alla stella della copertina Chase Elliott, NASCAR Heat 5 include tutte le squadre ufficiali, le auto e i piloti della NASCAR Cup Series, così come la NASCAR Xfinity Series™, la NASCAR Gander RV & Outdoors Truck Series™, e la Xtreme Dirt Series.

Le novità di NASCAR Heat 5 sono diverse aggiunte e miglioramenti del gameplay, così come la più profonda Career Mode del franchise, con statistiche migliorate e più scelte di personalizzazione che mai. Il gioco aggiunge anche sfide online e una nuova modalità di test, che consente di perfezionare la configurazione per ogni tracciato.

Il franchising di videogiochi NASCAR Heat alimenta la prima lega esport NASCAR su console, la eNASCAR Heat Pro League. La lega presenta 28 dei migliori giocatori che rappresentano squadre NASCAR reali come Hendrick Motorsports GC, Team Penske eSports, Gibbs Gaming, e altri ancora che competono per un montepremi di oltre 200.000 dollari.

Motorsport Games ha collaborato con MAVTV Motorsports Network, l'unica rete televisiva via cavo negli Stati Uniti dedicata esclusivamente agli sport motoristici, per trasmettere i momenti salienti della eNASCAR Heat Pro League per tutta la stagione 2, in corso. Per maggiori informazioni, visitare il sito www.nascarheat.com/enascar-heat-pro-league.

Nuova anche per la eNASCAR Heat Pro League, Fanatec è stata recentemente annunciata come partner ufficiale del volante per il campionato esport. Il ClubSport Steering Wheel, ufficialmente autorizzato da NASCAR, di Fanatec eleva l'esperienza di guida con il suo realistico diametro di 350 mm, la robusta struttura in alluminio e la vera impugnatura in Alcantara.

Riguardo Motorsport Games

Motorsport Games, parte di Motorsport Network, si occupa do gare virtuali. La nostra missione è quella di combinare lo sviluppo dei videogiochi con gli esports per offrire esperienze emozionanti ed innovatrici con cui la gente possa giocare, che possa vedere ed a cui possa partecipare. Sviluppiamo e distribuiamo videogiochi per console, PC e mobile, includendo NASCAR Heat, con la licenza ufficiale della NASCAR. Motorsport Games è il socio scelto da molte delle principali serie sportive del mondo dei motori, tra cui NASCAR, Formula E, Le Mans ed il Campionato Mondiale Rallycross della FIA, tra gli altri. Per maggiori informazioni, visita il sito www.motorsportgames.com.

Riguardo 704Games

704Games è stato fondato a gennaio del 2015 da veterani dell’industria. L’obiettivo era quello di ricostruire i franchising dei videogiochi della NASCAR ed il team che si è formato ha lavorato ai migliori giochi NASCAR della storia. L’obiettivo è concentrarsi su gare divertenti, attraenti e competitive che catturino lo stile di vita e l’emozione che la NASCAR porta in pista ogni settimana.

Nel 2018, l’azienda internazionale di media e tecnologia, Motorsport Network, ha realizzato un investimento su 704Games. Con l’investimento è arrivata un’estensione della licenza della NASCAR fino al 2029.

Riguardo Motorsport Network

Motorsport Network è una piattaforma digitale integrata, destinazione di tutto ciò che è relazionato alle auto ed alle gare. Ci troviamo nel cuore delle industrie dell’automotive e delle gare, offrendo ad una comunità globale di milioni di appassionati un accesso rapido ai migliori team, piloti, marche di automobili ed esperienze che nessun altro può avere.

Stiamo costruendo una community per gli appassionati, lavorando sulle incredibili esperienze personalizzate che alimentano la loro passione ed aprono al mondo dell’automotive e delle gare della prossima generazione.