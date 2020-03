Motorsport Games ha annunciato la propria partnership con Jean Eric Vergne e Veloce Esports per produrre e trasmettere l'innovativa serie di eSports delle gare #NotTheGP, che proseguirà questo weekend con la gara #NotTheBahGP domenica 22 marzo.

#NotTheGP è stato ideato dal due volte campione FIA Formula E Jean Eric Vergne e attira un elenco enorme di talenti dal mondo delle corse reali e online. La partnership vedrà Motorsport Games, parte di Motorsport Network, sfruttare la sua vasta esperienza di trasmissione in diretta e gestione delle competizioni per creare una mini-serie di eventi #NotTheGP che si svolgerà durante questo periodi di rinvi per il motorsport reale.

Dmitry Kozko, CEO di Motorsport Games ha così affermato: "Nell'ultimo anno abbiamo investito in modo significativo nel nostro team, nella tecnologia e nelle infrastrutture di eSport e la partnership con un campione come Jean Eric e i suoi colleghi è indicativa della nostra volontà di condurre operazioni e di collaborare nell'eSport. Con il rinvio di molti eventi del mondo reale, l'eSport si posiziona alla perfezone per riempire questo vuoto e aiutare a fornire intrattenimento ai fan, nonché un po' di svago in questi tempi difficili per tutti".

Kozko ha proseguito: "Abbiamo un'importante storia alle spalle in tal senso tra cui ricordiamo Le Mans Esport Series e eNASCAR Heat Pro League. Proprio in questo weekend siamo stati in grado di organizzare senza interruzioni un evento statunitense per NASCAR tramite operazioni da remoto dal Regno Unito, utilizzando in tempo reale commentatori da tre sedi degli Stati Uniti".

Jean Eric Vergne, co-fondatore e ambasciatore di Veloce Esports ha anche lui voluto esprimere la propria soddisfazione per questo nuovo progetto: "Dopo il grande successo di #NotTheAusGP, organizzato in sole 48 ore dan nostro team Veloce, ho deciso di entrare in contatto con Motorsport Network, proprietario di Motorsport Games, per rendere questo una serie di eventi. Questa join venture sarà una fantastica opportunità per unire la nostra esperienza. Il nostro obiettivo è soddisfare e intrattenere il maggior numero possibile di appassionati di sport motoristici e di game da tutto il mondo, fino a quanto i campionati reali potranno riprendere. Sono entusiasta di questa partnership e credo fortemente nell'eccezionale successo dei nostri futuri eventi Esports grazie al supporto di Motorsport Games".

L'evento #NotTheAusGP ha attirato 2 milioni di visualizzazioni e 6 milioni di impressioni. La gara ha visto per protagonisti sta del motorsport come il pilota della McLaren Lando Norris, il pilota della Mercedes Formula E Stoffel Vandoorne e il portiere del Real Madrid Thibaut Courtois e una serie di piloti e influencer di esports. Lo streaming live di Lando ha battuto il record di Twitch per la F1.

Related video