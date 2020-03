Motorsport Games si unisce a Veloce Esports per #NotTheGP

20 marzo: Motorsport Games, la società di videogiochi dedicata all'integrazione dello sviluppo di giochi di corse ed esports, ha annunciato oggi una partnership strategica con Jean-Eric Vergne e Veloce Esports per produrre e trasmettere l'innovativa serie di Esports di gare #NotTheGP, che questo fine settimana prosegue con la gara ad invito #NotTheBahGP di domenica 22 marzo.

#NotTheGP è stato ideato dal due volte Campione della FIA Formula E, Jean-Eric Vergne, attirando un elenco di talenti diversi e impareggiabili, provenienti dai mondi delle corse reali e online, nonché dagli influencer e dai creatori di contenuti di altre sfere. La partnership vedrà Motorsport Games, parte di Motorsport Network, sfruttare la sua vasta esperienza di trasmissione in diretta e gestione delle competizioni per creare una mini-serie di eventi #NotTheGP che si svolgerà durante il rinvio in corso del motorsport del mondo reale.

"Nell'ultimo anno abbiamo investito in modo significativo nel nostro team, nella tecnologia e nelle infrastrutture di eSports e la partnership con un Campione come Jean-Eric e i suoi colleghi di Veloce sottolinea la volontà di condurre operazioni di eSport in collaborazione - ha affermato Dmitry Kozko, AD di Motorsport Games - #NotTheGP ha una vasta gamma di talenti ed esperti sia dal punto di vista del gioco che della creazione di contenuti, quindi questa collaborazione consentirà ad entrambe le parti di portare le loro operazioni ad un altro livello".

"Con molti eventi del "mondo reale" che sono stati posticipati, Esports è nella posizione perfetta per riempire il vuoto e aiutare a fornire intrattenimento ai fan, nonché un po' di tregua dalle sfide che tutti noi affrontiamo in questi tempi difficili - prosegue Dmitry - Siamo rapidamente diventati il ​​partner di fiducia per i detentori dei diritti del motorsport e abbiamo una chiara storia di successi come Le Mans Esports ed eNASCAR Heat Pro League. Proprio questa settimana siamo stati in grado di organizzare senza interruzioni un evento statunitense per NASCAR tramite operazioni remote dal Regno Unito, utilizzando in tempo reale commentatori in tre sedi diverse negli Stati Uniti".

Jean-Eric Vergne, co-fondatore e ambasciatore di Veloce Esports, ha aggiunto: "Dopo il grande successo di #NotTheAusGP, messo in piedi in sole 48 ore dal nostro team Veloce, ho deciso di entrare in contatto con Motorsport Network, il proprietario di Motorsport Games, per farne una serie di eventi. Questa collaborazione è una fantastica opportunità per unire la nostra esperienza. L'obiettivo è soddisfare e intrattenere il maggior numero possibile di appassionati di sport motoristici e di giochi in tutto il mondo, fino a quando i diversi campionati motoristici potranno riprendere. Sono entusiasta di questa partnership e credo fortemente nell'eccezionale successo dei nostri futuri eventi Esports grazie al supporto di Motorsport Games".

La gara #NotTheAusGP della scorsa settimana ha attirato oltre 2 milioni di visualizzazioni e oltre 6 milioni di visite. L'evento comprendeva star del motorsport, tra cui il pilota della McLaren F1, Lando Norris, e quello della Mercedes Formula E, Stoffel Vandoorne, oltre al portiere del Real Madrid, Thibaut Courtois, e una serie di piloti e influencer di Esports. Lo streaming in diretta proposto da Lando ha battuto il record di Twitch per quello di F1.

L'investimento di Motorsport Games negli eSports include la capacità di essere in grado di gestire e distribuire una trasmissione Esport in remoto. Lo ha dimostrato mercoledì sera quando la prima gara pre-stagionale per la eNASCAR Heat Pro League è stata gestita dal Regno Unito con commenti provenienti da tre diverse località negli Stati Uniti, prima di essere trasmessa in streaming a un pubblico mondiale.

Motorsport Games

Motorsport Games è un settore di Motorsport Network, piattaforma digitale integrata che è la destinazione per qualsiasi auto e corsa. La nostra missione è quella di mettere insieme videogiochi ed Esport nella sfera delle corse e offrire nuove e innovative esperienze con cui le persone apprezzeranno giocare, guardare e interagire. Stiamo sfruttando le vaste capacità di Motorsport Network, un gigante nello spazio dei media digitali, per portare più persone che mai agli sport motoristici come partecipanti attivi. Siamo la destinazione delle principali serie e marchi mondiali di sport motoristici, dalla NASCAR a Le Mans. Operiamo lungo l'intero spazio dello sviluppo, dell'editoria e dell'ecosistema di Esport.

Per ulteriori informazioni su Motorsport Games visitate: www.motorsportgames.com

Veloce Esports

Veloce Esports è un team professionale leader a livello mondiale e un'agenzia di eSports con l'obiettivo di scoprire e coltivare i migliori talenti. Attiva su più piattaforme - PC, PlayStation, Xbox - Veloce Esports è in costante crescita e composta da campioni motoristici di altissimo livello, con anche stretti legami con influencer importanti e produttori del settore.

Nel 2018, Jean-Éric Vergne, pilota di Formula E ed ex-pilota di Formula 1, si è unito assieme a Rupert Svendsen-Cook e Jack Clarke, e con l'ex-agente di calcio Jamie MacLaurin, per collaborare.

Per maggiori informazioni visitate: https://www.veloce-esports.com/

