Motorsport Games e Frankie Zombie insieme per attivazioni artistiche e filantropiche

Miami, Florida – 29 settembre 2022 - Motorsport Games Inc. (NASDAQ: MSGM) (“Motorsport Games”), leader nello sviluppo di giochi di corse, editore e fornitore di ecosistemi di esports per le serie ufficiali di corse automobilistiche in tutto il mondo, annuncia oggi la sua partnership con l'artista contemporaneo Frankie Zombie. La partnership, realizzata in collaborazione con Live Fast Motorsports, prevede una serie di attivazioni a scopo benefico e una verniciatura personalizzata per la Ford Mustang n. 78.

La verniciatura personalizzata disegnata da Frankie Zombie sarà presentata e guidata da BJ McLeod durante la Dixie Vodka 400 della NASCAR Cup Series il 23 ottobre all'Homestead-Miami Speedway. Prima di vedere McLeod correre con il wrapping personalizzato, i fan potranno scaricare lo schema di verniciatura come parte della NASCAR 21: Ignition Victory Edition, del 2022 Throwback Pack DLC, del Season Pass 2 e del Season Pass Complete per Xbox, PlayStation e PC attraverso il negozio Steam. I giocatori che acquisteranno NASCAR 21: Ignition Victory Edition, il Season Pass 2 o il Season Pass Complete avranno accesso allo schema personalizzato il 6 ottobre, settimane prima che l'auto scenda in pista nella vita reale.

Motorsport Games e Frankie Zombie annunciano una partnership per ampliare l'offerta al pubblico con le prossime attivazioni artistiche e filantropiche Photo by: Motorsport Games

Oltre a disegnare l'involucro personalizzato per la gara della NASCAR Cup Series, Zombie parteciperà a una serie di eventi di pittura dal vivo durante i fine settimana della Bank of America ROVAL 400 al Charlotte Motor Speedway (8 e 9 ottobre) e della già citata Dixie Vodka 400 all'Homestead-Miami Speedway (22 e 23 ottobre). In occasione di questi eventi, altri due cofani di auto con rivestimenti personalizzati realizzati da Zombie saranno messi in palio per beneficenza, con il ricavato che sarà devoluto alla Speedway Children's Charity e alla NASCAR Foundation, un'organizzazione benefica di primo piano che si adopera per migliorare la vita dei bambini che ne hanno più bisogno nelle comunità NASCAR, attraverso il Speediatrics Children's Fund e il premio umanitario Betty Jane France.

"Siamo entusiasti di dare il via alla nostra partnership con Frankie Zombie, in quanto spingerà i nostri sforzi filantropici, porterà rispetto alla comunità artistica e fornirà un nuovo modo alla nostra comunità di interagire con lo sport", ha dichiarato Jay Pennell, Brand Manager, NASCAR di Motorsport Games. "È una priorità costante per Motorsport Games adottare nuovi approcci per espandere le offerte e gli eventi per il pubblico e riteniamo che Frankie sia la persona perfetta per aiutare i fan a unirsi attraverso il fascino del crossover. Frankie è un artista unico nel suo genere e ci auguriamo che questa iniziativa non solo dia il benvenuto a una nuova comunità nell'ecosistema di Motorsport Games, ma offra ai nostri fan preesistenti elementi ancora più unici e creativi per le nostre attivazioni di persona e le nostre offerte di gioco".

"La trasformazione di un'auto da corsa della NASCAR in un'opera d'arte non è qualcosa che si vede e non ci si aspetta, e in quanto fan da sempre delle corse, non vedo l'ora di vedere il progetto impegnato in 400 giri di gara", ha dichiarato Frankie Zombie. "Sono entusiasta di collaborare con Motorsport Games e Live Fast Motorsports per dare vita a questi schemi di verniciatura per i fan e aiutarli ad apprezzare l'arte e viceversa. Invito tutti a venire agli eventi di live painting per essere parte di alcune grandi iniziative a scopo benefico".

