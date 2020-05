Motorsport Games crea la 24 Ore di Le Mans virtuale

Con il rinvio della vera 24 Ore di Le Mans, ACO, FIA WEC e Motorsport Games hanno annunciato che la 24 Ore di Le Mans virtuale si terrà nel fine settimana in cui avrebbe dovuto essere disputata quella reale, dunque il 13 e 14 giugno, inaugurando una nuova era nella corse simulate.

La crisi dovuta al COVID-19 ha sospeso tutte le corse reali, ma gli eSport hanno ottenuto una propria credibilità e un successo tutto loro. Così Motorsport Games è diventato il fornitore di eSport scelto da molte serie del motorsport più celebri al mondo, con trasmissioni di livello mondiale sia per la distribuzione online che per quelle televisive. Olver alla partnership a lungo termine esistenti con NASCAR e Le Mans, sono state aggiunte quelle con Formula E "Race at Home" e WRX (World RallyCross) con la fornitura senza soluzione di continuità di evento in diverse aree geografiche utilizzando la tecnologia delle operazioni a distanza di Motorsport Games e i talenti di produzione interna. Tutto questo è supportato dalla portata mediatica e digitale a livello globale del Motorsport Network, in cui sui propri siti motorsport, presenti in 15 lingue, gli utenti spendono 150 milion idi minuti al mese.

La 24 Ore di Le Mans virtuale è destinata a diventare un evento globale e rivoluzionario, che abbraccia il pubblico in diretta, trasmissioni televisive e molteplici innovazioni. Le squadre saranno composte da una combinazione di piloti professionisti e piloti di eSport che si sfideranno sul famoso circuito della Sarthe per 24 ore di fila. La gara sarà trasmessa in diretta televisiva in tutto il mondo. L'inizio della 24 Ore di Le Mans virtuale sarà dato il 13 giugno alle ore 15:00, esattamente allo stesso orario in cui sarebbe partita quella reale.

ACO e FIA WEC hanno affidato a Motorsport Games la gestione e la produzione della 24 Ore di Le Mans virtuale. Si tratta di un'estensione della partnership a lungo termine che vede Motorsport Games operare e trasmettere le Le Mans eSport Series, la cui finale si tiene presso il tendone dell'evento. La finale dello scorso anno ha attirato oltre 200.000 spettatori.

Il principio è semplice:

· Composizione dei team: I team saranno composti da 4 piloti. Ogni line up dovrà essere formata da 2 piloti professionisti e un massimo di 2 piloti eSport.

· Racing on rFactor 2 Piattaforma di simulazione

· La Griglia: Composta da un massimo di 50 vetture

· Le vetture: LMP2 ae GTE. I team coinvolti sono liberi di creare le rispettive livree.

· Condizioni di gara: Condizioni di meteo variabile, con il meteo che potrà variare sia di giorno che durante la notte. Il direttore di gara assicurerà comportamento sportivo nel corso dell'intera gara.

· Cambi pilota sono gestibili. Il tempo minimo di pilotaggio nel corso dell'intera gara è di 5 ore per ogni pilota. Il tempo massimo di guida, invece, è di 7 ore per ogni pilota.

· Le Mans, produzione autentica: I commentatori di gara e i pit reporter saranno live da uno studio TV a Parigi e VIP saranno in loro compagnia nel corso di tutta la gara. Questa gara, unica nel suo genere, racchiuderà i migliori piloti del mondo e l'elite dei piloti eSport, assieme alle produzioni televisive migliori.

Nel corso delle prossime settimane sarà annunciata la entry list, così come numerosi altri elementi che faranno della 24 Ore di Le Mans virtuale una gara eccitante e un evento davvero straordinario a cui partecipare.

Pierre Fillon, Presidente di Automobile Club de l'Ouest: Questa prima edizione della 24 Ore di Le Mans virtuale apre un nuovo capitolo legato alla nostra serie. Le circostanze attuale hanno fatto sì che l'edizione numero 88 della 24 Ore di Le Mans si volta il 19-20 settembre. Tuttavia, il 13-14 giugno, data iniziale del nostro evento, ci sarà un evento unico che aumenterà il valore delle gare di resistenza: la 24 Ore di Le Mans virtuale, con piloti professionisti e specialisti degli eSport che gareggeranno assieme. Per noi organizzatori, per i concorrenti, per i nostri partner e i nostri fan, attendiamo con impazienza questa gara unica nel suo genere che scatterà il 13 giugno alle ore 15:00.

Gérard Neveu, amministratore delegato FIA WEC: “Da quando la serie eSport di Le Mans è stata lanciata 2 anni fa, è stato davvero soddisfacente veder raddoppiare di anno in anno la visibilità e le proprie dimensioni. Questo ha messo in evidenza l'enorme appetito della comunità di chi ama gli eSport per le gare di resistenza e l'accesso al fiore all'occhiello della disciplina, la 24 Ore di Le Mans. Questa 24 Ore di Le Mans virtuale è un evento unico per moltissimi aspetti, non ultimo il fatto che non fa parte di LMES, ma è un evento a parte. Come nella vita reale, riunirà la crème delle Case automobilistiche, dei team e dei piloti, senza contare i migliori piloti di eSport al mondo, che gareggeranno ai piloti reali. E' davvero un evento pensato per accontentare tutti!".

Dmitry Kozko, amministratore delegato, Motorsport Games: "Motorsport Games è lieta di estendere il suo rapporto con ACO e WEC con la realizzazione della 24 Ore di Le Mans virtuale. E' un'ulteriore prova di fiducia che i detentori dei diritti di questo campionato hanno per Motorsport Games. La 24 Ore di Le Mans virtuale promette di essere un evento spettacolare, che riunirà il mondo delle corse reali e quelle virtuali come mai accaduto prima d'ora".

James Allen, Presidente di Motorsport Network: "L'attuale pandemia ha avuto un impatto su tutte le nostre vite, in gradi differenti, ma ha anche dato alle corse simulate e agli eSport il proprio momento di gloria e questo evento ne sarà la massima espressione. Mi pace la sua portata: la più grande gara al mondo ha preso vita nel suo fine settimana originale, nel mese di giugno, diventando però la più grande gara di eSport al mondo .Siamo diventati il fornitore di eSport scelto da molti dei maggiori detentori dei diritti delle corse e siamo orgogliosi di lavorare con ACO e il WEC per sostenere questo, non solo con la nostra sezione di eSport, la Motorsport Games, ma anche con il nostro ecosistema mediatico globale".

