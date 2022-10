Motorsport Games annuncia: tutto pronto per la 4 Ore di Monza

Miami, Florida, 5 ottobre 2022 - Motorsport Games Inc. (NASDAQ: MSGM) (“Motorsport Games”), leader nello sviluppo di giochi di corse, editore e fornitore di ecosistemi di esports per le serie ufficiali di corse automobilistiche in tutto il mondo, annuncia oggi l'elenco degli iscritti al secondo round della Le Mans Virtual Series 2022-23, la 4 Ore di Monza. L'elenco è disponibile (QUI). L'alto livello di piloti reali e di simulazione che parteciperanno al prossimo evento di Monza è un'ottima indicazione del fatto che è probabile una gara molto combattuta dall'inizio alla fine.

Nomi quali il campione 2021 dell'ELMS Yifei Yi, la leggenda del motorsport messicano Luis Diaz e il pilota ufficiale Porsche Ayhancan Güven correranno insieme all'élite degli esports, compresi quelli che rappresentano i vincitori del Bahrain Floyd Vanwall-Burst (Dillmann/Simončič/Pedersen) in LMP e Oracle Red Bull Racing (Webster/Siebel/Jordan) in GTE.

La gara si svolgerà sulla piattaforma rFactor2 presso l'Autodromo Nazionale Monza virtuale e la copertura completa e ininterrotta inizierà dalle 12:40 BST (CEST = +1 ora / EST = -5 ore) di sabato 8 ottobre. Il tempio italiano della velocità è impareggiabile per la sua storia e per la passione che suscita negli appassionati di motorsport - reali o virtuali - e i fan delle gare di esport possono essere certi che ci sarà molta azione!

Un totale di 40 auto si daranno battaglia in due classi diverse: 24 in LMP, con tutti i concorrenti che utilizzeranno un modello ORECA 07 LMP2, e 16 in GTE, con i team che potranno scegliere tra i modelli Ferrari, BMW, Porsche e Aston Martin Vantage. Il supporto dei produttori è garantito anche ai team che rappresentano Alpine e Mercedes AMG.

Le qualifiche iniziano venerdì 7 ottobre alle 18:00 ora locale (19:00 ora italiana) e tutte le azioni di gara possono essere seguite sui canali YouTube del FIA WEC, di Le Mans e di TraxionGG, su twitch.tv/traxiongg e su diversi canali di social media.

Round 1 8 Ore del Bahrain, Bahrain 17 settembre 2022

Round 2 4 Ore di Monza, Italia 8 ottobre 2022

Round 3 6 Ore di Spa, Belgio 5 novembre 2022

Round 4 500 Miglia di Sebring, USA 3 dicembre 2022

Round 5 24 Ore di Le Mans Virtual 14/15 gennaio 2023

www.lemansvirtual.com

Informazioni sulla Le Mans Virtual Series

Le Mans Virtual Series è una serie globale di esports d'élite composta da cinque round che riuniscono i migliori team di gare di endurance e sim racing per competere su alcuni dei circuiti più famosi del mondo. I piloti internazionali con licenza FIA del mondo reale si uniscono a squadre di esports d'élite per affrontare le classiche gare di endurance per un montepremi totale di 250.000 dollari, che culmina nella prestigiosa 24 Ore di Le Mans Virtual. Le Mans Virtual Series è una joint venture tra Motorsport Games, sviluppatore di giochi di corse, editore e fornitore di ecosistemi di esports di serie ufficiali di corse automobilistiche in tutto il mondo, e l'Automobile Club de l'Ouest (ACO), creatore e organizzatore della famosa 24 Ore di Le Mans e promotore del FIA World Endurance Championship (FIA WEC).