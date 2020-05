MotoGP virtuale: a Silverstone c’è anche Jorge Lorenzo

Jorge Lorenzo si è ritirato a novembre dalle gare dopo una stagione complicata con Honda, ma nel 2020 è tornato in Yamaha, squadra dove ha esordito e vinto i suoi tre titoli mondiali in MotoGP, in veste di collaudatore.

A giugno inoltre avrebbe dovuto disputare il Gran Premio di Catalogna come wild card, ma la decisione di Dorna di cancellare le wild card nel 2020 ha fatto sfumare il rientro del maiorchino.

Mancheranno però entrambi i piloti ufficiali della Casa di Iwata, ovvero Maverick Vinales, fino a qui impegnato in tutte le gare e già vincitore a Jerez, e Valentino Rossi, quest'ultimo reduce dal podio conquistato nella gara di casa di Misano.

Lorenzo sarà però in griglia di partenza il occasione del Gran Premio virtuale di Gran Bretagna in programma questo fine settimana e correrà come pilota ufficiale Yamaha. Lo spagnolo sarà così uno degli otto partecipanti alla gara e debutterà negli Esports, al quinto appuntamento per la MotoGP.

Il cinque volte campione del mondo dovrà vedersela con Fabio Quartararo, che con la Yamaha del team Petronas ha ottenuto tre pole position nei quattro gran premi disputati. La Suzuki scende in pista nuovamente Joan Mir. Il plotone Ducati invece schiera il tester ufficiale Michele Pirro, l’alfiere Pramac Francesco Bagnaia, che ha vinto la gara austriaca dello scorso mese, ed il portacolori Avintia Tito Rabat.

Per la prima volta saranno assenti i fratelli Álex e Marc Márquez, così Honda vanterà solamente la presenza di Takaaki Nakagami con il team LCR. Lorenzo Savadori, in sella alla sua Aprilia, è l’ottavo pilota a partecipare alla gara virtuale che si terrà sul circuito di Silverstone.

Non solo MotoGP: dopo aver debuttato in Spagna all’inizio di maggio, la Moto2 e la Moto3 tornano in pista per il Gran Premio di Gran Bretagna. Dieci piloti, fra la classe di mezzo e quella più leggera del mondiale si sifderanno nei sei giri di gara che completeranno il weekend inglese. Tra questi troviamo Tetsuta Nagashima, pilota Moto2 nel team KTM Ajo e vincitore in Qatar quest’anno, e John McPhee, sul podio in Moto3 nell’unica vera gara disputata nel 2020.

Le tre gare verranno mandate in onda sul sito ufficiale della MotoGP e su tutti i canali social, oltre che su Sky Sport MotoGP, dalle ore 15 (ora italiana), con highlights delle qualifiche che precederanno lo spegnersi dei semafori. A fine gara si terrà la conferenza stampa virtuale.

Il quinto appuntamento della MotoGP virtuale coinciderà con il vero ritorno in pista delle moto, che tornano a girare per la prima volta dal mese di marzo. La MotoAmerica infatti ripartirà a porte chiuse con il round di apertura del 2020 al Road America.

La Superbike Americana lavora a stretto contatto con Dorna per condividere informazioni sulle misure di sicurezza da adottare per il ritorno alle gare. La MotoGP dovrebbe tornare in pista il 19 luglio con il Gran Premio di Spagna a Jerez de la Frontera.

MotoGP

Ducati Team: Michele Pirro

Monster Energy Yamaha MotoGP: Jorge Lorenzo

Team Suzuki Ecstar: Joan Mir

Petronas Yamaha SRT: Fabio Quartararo

Pramac Racing: Francesco Bagnaia

LCR Honda Idemitsu: Takaaki Nakagami

Aprilia Racing Team Gresini: Lorenzo Savadori

Reale Avintia Racing: Tito Rabat

Moto2

Red Bull KTM Ajo: Tetsuta Nagashima

Flexbox HP 40: Hector Garzo

Liqui Moly Intact GP: Marcel Schrötter

ONEXOX TKKR SAG Team: Kasma Daniel Kasmayudin

Petronas Sprinta Racing: Xavi Vierge

NTS RW Racing GP: Bo Bendsneyder

Sky Racing Team VR46: Marco Bezzecchi

MV Agusta Forward Racing: Stefano Manzi

Federal Oil Gresini Moto2: Nicolo Bulega

EG 0,0 Marc VDS: Augusto Fernandez

Moto3

Aspar Team Gaviota: Stefano Nepa

Petronas Sprinta Racing: John McPhee

Leopard Racing: Jaume Masia

Kömmerling Gresini Moto3: Jeremy Alcoba

Honda Team Asia: Yuki Kunii

Red Bull KTM Ajo: Kaito Toba

Red Bull KTM Tech 3: Ayumu Sasaki

Reale Avintia Racing: Carlos Tatay

CIP Green Power: Maximilian Kofler

CarXpert Prüstel GP: Barry Baltus