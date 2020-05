Moto2: Baldassarri trionfa a Jerez nel GP virtuale

Come ogni fine settimana di gara che si rispetti, alla Moto3 fa seguito la Moto2, che sulla pista di Jerez de la Frontera va in scena con il Gran Premio virtuale di Spagna. I piloti della classe di mezzo del mondiale si sono sfidati con le loro Play Station sull’edizione 2020 del gioco, per una gara che ha visto trionfare Lorenzo Baldassarri.

L’italiano trionfa in una ‘gara ad eliminazione’, che ha visto una serie di cadute alla prima curva, subito dopo lo scattare del semaforo. Primo giro catastrofico per i piloti, che finiscono a terra, ad eccezione di Baldassarri, Luca Marini e Jake Dixon. Ma il trio si sfalda subito, perché anche Marini cade al primo giro.

Baldassarri è autore di una vittoria in fuga. Infatti, dopo aver superato Dixon nelle fasi iniziali, prende margine e si aggiudica la prima gara esport della Moto2. Sul podio con lui troviamo Dixon, secondo, e Bo Bendsneyer, terzo. Alle spalle dei primi tre si piazza Luca Marini, quarto in rimonta. Spreca un’occasione Jorge Martin, che è piuttosto veloce, ma non riesce ad essere fra i primi e chiude la gara in quinta posizione.

Il sesto posto appartiene a Marcel Schrotter, che precede Aron Canet, settimo. Ancora Spagna in ottava posizione, con Jorge Navarro, mentre Marcos Ramirez è nono. Non riesce ad arrivare al traguardo Enea Bastianini, che cade ma non ritorna in tempo per la fine della gara.