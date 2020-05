LIVE: l'E-Prix virtuale di Monaco di Formula E

Dopo la vittoria delle prime due gare, Maximilian Gunther è pronto a ripetersi anche a Monaco, dove oggi alle 16:30 tutti i 24 piloti si sfideranno i piloti per la Race At Home Challenge di Formula E. Cercherà il riscatto invece Stoffel Vandoorne, partito dalla pole in entrambi i round, ma k.o. nel finale.

La Race At Home Challenge si svolge in collaborazione con Motorsport Games con lo scopo di raccogliere fondi destinati all'UNICEF, che si sta impegnando nella lotta al Covid-19.