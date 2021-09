Le Mans Virtual Series: Realteam Hydrogen Redline, Porsche vince il Round 1 a Monza

Il round di apertura dell'inaugurale Le Mans Virtual Series ha avuto luogo all’iconico Autodromo Nazionale di Monza, con quattro ore di gare multi-classe dal vivo.

Il team RE8G EsportsOreca 07 di Erhan Jajovski ha conquistato la pole position il giorno precedente, con l'esponente degli esports Kevin Siggy in testa alla classe GTE per il BMW Team Redline dopo aver piazzato l'auto al primo posto durante le qualifiche.

Nessuno era sicuro di come la griglia di 38 auto avrebbe gestito la corsa alla Variante del Rettifilo al primo giro. Con quattro ore di gara davanti e tre piloti per auto, la prudenza avrebbe dovuto essere la priorità nei primi giri.

La classe LMP2 è stata un modello di buona condotta, con Jajovski che controllava la situazione quando il semaforo si è spento. In GTE, pochi istanti dopo, Joonas Raivio è partito dalla quarta posizione per prendere il comando prima della prima curva, con Timotej Andonovski su TESLA R8G ESPORTS autore di una mossa simile per prendere la seconda posizione partendo dall'ottavo posto sulla griglia.

Quella battaglia si sarebbe trasformata in frustrazione pochi minuti più tardi, quando la 77 Porsche Proton Competition pilotata da Kevin van Dooren si è confrontata con Andonovski alla Variante della Roggia, facendoli scivolare indietro e con conseguente penalità drive-through per il pilota TESLA R8G.

Anche Nuno Pinto nel Team Fordzilla LMP2 è stato penalizzato con un drive-through per una falsa partenza.

Nel gruppo di testa, Jesper Pedersen con il team Floyd ByKolles-Burst stava dando la caccia a Jajovski, restando a ben mezzo secondo. Nella lotta, i primi due sono andati larghi alla prima curva consentendo al pilota GPX Rebellion Williams Marcell Csincsik di renderla una lotta a tre allo scoccare della mezz'ora.

Il primo giro di soste ai box della LMP2 è iniziato al minuto 34, con Jajovski che ha ampliato il suo vantaggio al comando.

La classe GTE ha continuato a fornire battaglie ravvicinate, con il pilota del Porsche Esports Team Mitchell deJong che si è fatto strada verso la testa della gara dopo un inizio incerto. I primi pit stop non sono arrivati fino a quasi un'ora dopo.

R8G Esports ha poi cambiato i piloti, con Gordon Mutch al volante della macchina numero 8. Purtroppo, dopo un’escursione sulla ghiaia all'uscita della Variante della Roggia, è andato in testacoda e mentre era fermo dall'altra parte della pista, è stato colpito dalla Porsche 61 di Alister Yoong e dalla macchina 38 JOTA di Ferris Stanley.

Jonathan Aberdein, che ha preso il volante della macchina 44 da Michi Hoyer, ha evitato il caos ed è andato al comando, mentre Mutch e Stanley sono tornati ai box con gravi danni.

Aberdein non ha avuto vita facile, però, perché Jeffrey Rietveld era vicino al pilota sudafricano. Il pilota del Realteam Hydrogen Redline alla fine ha preso il comando all'interno della curva 1 dopo diversi tentativi all'esterno della Curva Alboreto.

Mentre la gara procedeva, il disastro ha colpito Marco Saupe nell'auto del Team WRT SIMTAG Esports quando è stato colpito da dietro mentre era fermo nel suo box dal Team Fordzilla guidato da Luke Browing, danneggiando entrambi i veicoli.

Il dramma è continuato per il Team WRT SIMTAG Esports, in seguito ha preso fuoco intorno alla Curva Grande e si è ritirato.

Con un'ora e quaranta rimanenti sul cronometro, la vettura numero 70 in testa alla gara si è fermata davanti per una frenetica battaglia a tre auto per il secondo posto, in questo momento guidata dal campione ELMS 2021 Yifei Ye.

Poco dopo, il direttore di gara Eduardo Freitas ha emesso un severo promemoria che le bandiere blu devono essere rispettate, quando le auto all'interno di ogni classe hanno iniziato a doppiarsi. BeitskeVisser nel MAHLE RACING TEAM in ottava posizione era l'ultima auto nel giro di testa mentre ci avvicinavamo all'ultimo quarto di gara.

Quando ci siamo avvicinati all'ultima ora, la Porsche in testa alla GTE controllava con un vantaggio di 30 secondi, l'attenzione era invece sulle due BMW in duello per la seconda e terza posizione. La BMW Team GB M8 guidata da Sami-Matti Trogen era davanti a Enzo Bonito del BMW Team Redline, ma dopo un lampo dei fari, Bonito è riuscito a passare in frenata alla prima curva.

Mentre la gara entrava nell'ultima ora, Dani Juncadella era al comando della vettura LMP2 del Realteam Hydrogen, e stava mantenendo il distacco dal gruppo all'inseguimento. Aveva 17 secondi di vantaggio sull'incalzante Jiri Toman, vincitore della gara in GT Pro Series quest'anno, in seconda posizione in questa fase per GPX Rebellion Williams. La Porsche GTE leader si è fermata ai box un giro prima delle BMW all'inseguimento, ma ha ripreso il comando dopo la quarta sosta.

Con poco meno di 30 minuti rimasti, l’ultimo stop per Toman era in coda. Fermarsi più tardi rispetto al leader significava che il suo pit stop doveva essere veloce e il vantaggio di Juncadella ridotto. Alla fine, questa si è rivelata la strategia corretta, il divario è sceso a poco più di otto secondi.

Questo ha creato una proposta unica per lo stint finale, in quanto la gara è stata condotta da un pilota professionista di motorsport, in difesa contro un esperto di esports. Allo stesso modo, in GTE, il BMW Team Redline aveva optato per stint più lunghi rispetto ai suoi rivali per tutta la gara, uscendo dai box per la volta finale in seconda posizione, a soli due secondi dalla Porsche leader guidata da Mack Bakkum.

Juncadella era più che all'altezza della richiesta, avendo vinto con i suoi compagni di squadra Jeffrey Rietveld e Michal Smidl per Realteam Hydrogen Redline con 7,8 secondi di vantaggio. Toman alla fine ha subìto la pressione dell'attuale leader del campionato GT Pro Series Jernej Simončič, ma un'auto GTE intempestivamente doppiata ha dissolto la battaglia.

"Abbiamo avuto una gara molto, molto liscia. Questa è stata la chiave", ha detto l'attuale pilota del DTM.

"Jeffrey ha fatto un primo stint incredibile e Michal ha preso in mano le gomme, il che non è mai facile. Verso la fine, ho dovuto solo portarla a casa. Una bella gara".

Nel frattempo, nella classe GTE, è stata una prestazione magistrale da parte del team Porsche supportato dal produttore, che ha mantenuto il comando da poco più di 30 minuti fino alla fine.

"Mitchell e Martin hanno fatto un ottimo lavoro prima che io prendessi in mano la macchina, alla fine, si trattava davvero di portarla a casa", ha spiegato Mack Bakkum.

"Abbiamo avuto una sorpresa alla fine con il BMW Team Redline quando hanno saltato il cambio gomme, ma sapevamo che anche se fossero usciti leggermente in testa avremmo avuto un grande vantaggio sul passo”.

LMP2 Virtual Le Mans Series, Round 1, Monza, Risultati

#70 Realteam Hydrogen Redline – 147 giri #22 GPX Rebellion Williams +7.865 #4 Floyd ByKolles-Burst +9.853 #444 Alpha Ind. ByKolles-Burst +27.063 #1 Rebellion GPS Esports +49.913

GTE Virtual Le Mans Series, Round 1 Monza, Risultati

#91 Porsche Esports Team – 133 giri #71 BMW Team Redline +7.530 #88 Proton Competition +1 giro #55 BMW Team GB +1 giro #89 BMW Team BS+COMPETITION +1 giro