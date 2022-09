Le Mans Virtual Series by Motorsport Games: dove vedere il primo round

MIAMI, FL - 16 settembre 2022 - Il primo round della stagione 2022-23 della Le Mans Virtual Series, collaborazione tra Motorsport Games Inc. (NASDAQ: MSGM) (“Motorsport Games”) e Automobile Club de l’Ouest (“ACO”),

è quasi alle porte e prenderà il via questa settimana, venerdì 16 settembre 2022, arrivando alla 8 Ore del Bahrain di sabato 17 settembre 2022. I fan sono invitati a seguire le gesta di tutte le stelle presenti che rappresentano il meglio delle corse reali e virtuali, nella più grande griglia di endurance esports al di fuori della 24 Ore di Le Mans Virtual.

La stagione è di cinque round e include la 24 Ore di Le Mans Virtual come gran finale, che vedrà nomi come Max Verstappen, Romain Grosjean, Daniel Juncadella e Rudy Van Buren - il sim-racer diventato pilota professionista che ha appena firmato come pilota di simulatore per Red Bull Racing F1 - competere con le molte superstar degli esports supportate dai marchi. Il regolamento prevede che i piloti professionisti non debbano partecipare a tutte le gare (vedi sotto).

Il link al programma di anteprima televisiva che fornisce tutti i dettagli della prossima stagione è disponibile QUI mentre l'elenco degli iscritti al primo appuntamento, la 8 Ore del Bahrain, è disponibile QUI.

La Le Mans Virtual Series beneficerà ancora una volta delle conoscenze e del talento di emittenti di prim'ordine che copriranno l'intera serie, oltre alla Le Mans Cup LIVE. Grazie alla loro esperienza e capacità analitiche, offriranno ai fan, ai concorrenti e ai giocatori di tutto il mondo informazioni su ciò che accade in pista durante gli eventi, oltre a spiegazioni sulle regole, notizie dietro le quinte e interviste.

Il team di trasmissione sarà guidato da Martin Haven (Round 2 e 3) e Ben Constanduros (Round 1 e 4), il primo è uno dei commentatori più noti del motorsport e voce principale del FIA World Endurance Championship e il secondo volto e voce del World Rally Championship e di molte serie esports di alto livello. Come negli anni precedenti, saranno affiancati da Chris McCarthy - emerso nelle telecronache internazionali di IndyCar e FIA F3 - e da Lewis McGlade, che ha una conoscenza enciclopedica delle corse e dei piloti di simulazione grazie alle sue telecronache di serie come Formula Pro e Formula E Accelerate, oltre che dei campionati reali GB3 e GB4.

La competizione tra i 40 partecipanti sarà probabilmente serrata come sempre nelle categorie LMP e GTE, che gareggiano insieme attraverso la piattaforma rFactor 2 sulla stessa pista e contemporaneamente. Non meno di 120 piloti si daranno battaglia per la prima volta sull'iconico tracciato virtuale del Bahrain International Circuit, una gradita aggiunta alla Le Mans Virtual Series.

Le modifiche al regolamento per quanto riguarda la composizione dei piloti includono:

Il requisito per il titolare della licenza FIA International (cioè il pilota professionista) all'interno della rosa dei quattro nominati deve essere almeno Bronze e deve gareggiare almeno in uno degli eventi LMVS;

Le squadre dovranno schierare non meno di tre piloti in ciascuno dei primi quattro round, che diventeranno quattro per la 24 Ore di Le Mans Virtual del gennaio 2023;

Tutti i piloti della rosa di piloti nominati da una squadra devono partecipare ad almeno un round della LMVS o alla 24 Ore di Le Mans Virtual;

Le modifiche agli equipaggi dei piloti dopo l'annuncio dell'elenco iscritti ufficiale per quella prova comporteranno una penalità di tempo da scontare durante la gara. Potranno essere concesse deroghe speciali caso per caso.

Ecco quando potrete seguire le gare, in diretta e senza interruzioni:

Venerdì 16 settembre (orari italiani):



19:10 – 19:55 Le Mans Virtual Cup Round 1 - GARA

20:00 Qualifiche: anteprima live

20:10 – 20:30 Qualifiche GTE

20:40 – 21:00 Qualifiche LMP

Sabato 17 settembre



10:00 – 12:00 Warm-up

13:30 Le Mans Virtual Series: anteprima live

14:00 8 Ore del Bahrain - GARA



Le Mans Virtual Series

Le Mans Virtual Series è una serie mondiale di esports d'élite composta da cinque round che riuniscono i migliori team di gare di endurance e simulazione per competere su alcuni dei circuiti più famosi del mondo. I piloti internazionali con licenza FIA del mondo reale si uniscono a squadre di esports d'élite per affrontare le classiche gare endurance con un montepremi totale di 250.000 dollari, che culmina nella prestigiosa 24 Ore di Le Mans Virtual. Le Mans Virtual Series è una collaborazione tra Motorsport Games, leader nello sviluppo di giochi di corse, editore e fornitore di ecosistemi di esports per serie ufficiali di corse automobilistiche in tutto il mondo, e l'Automobile Club de l'Ouest (ACO), creatore e organizzatore della famosa 24 Ore di Le Mans e promotore del FIA World Endurance Championship (FIA WEC).

Round 1 8 Ore del Bahrain, Bahrain 17 settembre 2022

Round 2 4 Ore di Monza, Italia 8 ottobre 2022

Round 3 6 Ore di Spa, Belgio 5 novembre 2022

Round 4 500 Miglia di Sebring, USA 3 dicembre 2022

Round 5 24 Ore di Le Mans Virtual 14/15 gennaio 2023

Motorsport Games:

Motorsport Games, una società di Motorsport Network, è un'azienda leader nello sviluppo di giochi di corse, editore e fornitore di ecosistemi di esports con serie ufficiali di corse automobilistiche in tutto il mondo. Combinando videogiochi innovativi e coinvolgenti con emozionanti competizioni di esports e contenuti per gli appassionati di corse e i giocatori, Motorsport Games si impegna a rendere il piacere delle corse accessibile a tutti. L'azienda è lo sviluppatore e l'editore di videogiochi con licenza ufficiale per le iconiche serie di corse automobilistiche su PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch e dispositivi mobili, tra cui NASCAR, INDYCAR, 24 Ore di Le Mans e British Touring Car Championship ("BTCC"), oltre alle simulazioni leader del settore rFactor 2 e KartKraft. RFactor 2 è anche la piattaforma ufficiale di simulazione di Formula E e alimenta i centri di Formula 1™ grazie a una partnership con Kindred Concepts. Motorsport Games è un pluripremiato partner di esports scelto per la 24 Ore di Le Mans, la Formula E, il BTCC, il FIA World Rallycross Championship e la eNASCAR Heat Pro League, tra gli altri. Motorsport Games sta costruendo un ecosistema di corse virtuali in cui ogni prodotto è un'emozione, ogni evento di esports è un'avventura e ogni storia ispira.

Dichiarazioni d'intenti:

Alcune dichiarazioni contenute nel presente comunicato stampa che non sono fatti storici sono dichiarazioni previsionali ai sensi della Sezione 27A del Securities Act del 1933, come modificato, e della Sezione 21E del Securities Exchange Act del 1934, come modificato, e sono fornite ai sensi delle disposizioni di approdo sicuro del Private Securities Litigation Reform Act del 1995. Tutte le dichiarazioni contenute nel presente comunicato stampa che non sono dichiarazioni di fatti storici possono essere considerate dichiarazioni previsionali. Parole come "continuare", "sarà", "potrebbe", "dovrebbe", "aspettarsi", "previsto", "piani", "intendere", "anticipare", "credere", "stimare", "prevedere", "potenziale" ed espressioni simili hanno lo scopo di identificare tali dichiarazioni previsionali. Queste dichiarazioni previsionali includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le dichiarazioni relative ai tempi, ai partecipanti e ai benefici attesi dalla Le Mans Virtual Series 2022-23. Tutte le dichiarazioni previsionali comportano rischi e incertezze significativi che potrebbero far sì che i risultati effettivi differiscano materialmente da quelli espressi o impliciti nelle dichiarazioni previsionali, molti dei quali sono generalmente al di fuori del controllo di Motorsport Games e sono difficili da prevedere. Esempi di tali rischi e incertezze includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: difficoltà, ritardi o eventi imprevisti che potrebbero avere un impatto sui tempi e sui benefici previsti della Le Mans Virtual Series, ad esempio a causa di cambiamenti imprevisti nei partecipanti all'evento, nonché una partecipazione o un'audience degli eventi della Le Mans Virtual Series inferiore al previsto. Fattori diversi da quelli sopra menzionati potrebbero anche far sì che i risultati di Motorsport Games differiscano materialmente dai risultati attesi. Ulteriori fattori che potrebbero far sì che i risultati effettivi differiscano materialmente da quelli espressi o impliciti nelle dichiarazioni previsionali sono riportati nei documenti depositati da Motorsport Games presso la Securities and Exchange Commission (la "SEC"), tra cui la relazione annuale sul modulo 10-K per l'anno fiscale conclusosi il 31 dicembre 2021, le relazioni trimestrali sul modulo 10-Q depositate presso la SEC nel corso del 2022, nonché nei documenti depositati successivamente presso la SEC. Motorsport Games prevede che eventi e sviluppi successivi possano far cambiare i suoi piani, le sue intenzioni e le sue aspettative. Motorsport Games non si assume alcun obbligo e declina specificamente qualsiasi intenzione o obbligo di aggiornare qualsiasi dichiarazione previsionale, sia a seguito di nuove informazioni, eventi futuri o altro, salvo quanto espressamente richiesto dalla legge. Le dichiarazioni previsionali si riferiscono solo alla data in cui vengono rilasciate e non devono essere considerate come rappresentative dei piani e delle aspettative di Motorsport Games a partire da una data successiva. Inoltre, il materiale commerciale e finanziario e qualsiasi altra dichiarazione o divulgazione presente o resa disponibile attraverso il sito web di Motorsport Games o altri siti web a cui si fa riferimento o che sono collegati al presente comunicato stampa non saranno incorporati come riferimento nel presente comunicato stampa.

Divulgazione sul sito web e sui social media:

Gli investitori e altri soggetti devono tenere presente che comunichiamo informazioni finanziarie rilevanti ai nostri investitori utilizzando il nostro sito web per le relazioni con gli investitori (ir.motorsportgames.com), i documenti SEC, i comunicati stampa, le teleconferenze pubbliche e i webcast. Utilizziamo questi canali, così come i social media e i blog, per comunicare con i nostri investitori e con il pubblico sulla nostra azienda e sui nostri prodotti. È possibile che le informazioni pubblicate sui nostri siti web, social media e blog possano essere considerate informazioni rilevanti. Pertanto, invitiamo gli investitori, i media e le altre persone interessate alla nostra azienda a prendere visione delle informazioni che pubblichiamo sui siti web, sui canali di social media e sui blog, comprese le seguenti (il cui elenco sarà aggiornato di volta in volta sul nostro sito web dedicato alle relazioni con gli investitori):

I contenuti di questi siti web e dei canali di social media non fanno parte del presente comunicato stampa, né vi sono incorporati per riferimento.

