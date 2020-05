La Williams torna grande almeno virtualmente con Russell

Barcellona ha sempre un sapore speciale per la Williams. Sul tracciato catalano, la squadra di Grove ha centrato la sua ultima vittoria vera e propria, con Pastor Maldonado nel 2012, e oggi ha messo la firma sul suo primo sigillo virtuale.

Il merito è di George Russell, che si è reso protagonista di una bellissima prestazione nel Virtual GP di Spagna di Formula 1, conquistando sia la pole position che il successo finale.

Il pilota britannico non ha sfruttato al meglio la partenza al palo, arretrando addirittura fino al quinto posto nelle primissime fasi della corsa. Alla distanza, però, ha dimostrato di essere quello con il passo migliore.

Approfittando della strategia sbagliata della Red Bull di Alexander Albon e riuscendo ad infilare la Mercedes di Esteban Gutierrez, è risalito fino alla seconda piazza e poi si è incollato al posteriore della Ferrari di Charles Leclerc.

Con il monegasco ci sono stati un paio di scambi di posizione sul rettilineo di partenza, poi è arrivato l'annuncio di una penalità di 3" per Russell, reo di aver effettuato troppi tagli di pista, e quindi Leclerc ha dato la sensazione di volersi limitare a controllare il distacco dal rivale.

Per il ferrarista però è arrivata la doccia fredda proprio quando stava per iniziare l'ultimo giro. Anche lui è incappato in una penalità di 3" e l'alfiere della Williams ormai era troppo lontano, quindi si è potuto involare verso la sua prima vittoria virtuale.

Leclerc comunque prosegue con il suo ottimo ruolino di marcia, con due vittorie e due secondi posti, mentre finalmente la Mercedes è riuscita ad artigliare il suo primo piazzamento sul podio, merito del terzo posto di Gutierrez, autore di una buona prova.

Questa volta è rimasto giù dal podio invece Albon, che però ha palesemente sbagliato la strategia: il pilota della Red Bull aveva preso il comando, ma ha anticipato il pit stop, puntando su una strategia a due soste che non ha pagato, anche perché al secondo cambio gomme gli sono state montate le dure invece che le soft.

A completare la top 5 c'è l'altra Williams di Nicholas Latifi, mentre in sesta piazza troviamo l'Alfa Romeo di Antonio Giovinazzi che, ritardando la sosta, si è tolto anche la soddisfazione di comandare la corsa ritardando il suo pit stop.

Settimo posto per Anthony Davidson, chiamato a prendere il posto di Stoffel Vandoorne sulla seconda mercedes, mentre in ottava posizione c'è la Haas di Pietro Fittipaldi, seguita da Antonio Fuoco, in questa occasione schierato sulla seconda Ferrari. La top 10 poi si completa con Max Fewtrell della Renault.

In gara oggi c'erano ben tre calciatori: il più bravo è stato Thibaut Courtois, portiere del Real Madrid, che si è piazzato 12esimo con l'Alfa Romeo. Il debuttante Kun Aguero, attaccante del Manchester City, ha chiuso 15esimo con la Red Bull. Infine, Arthur, centrocampista del Barcellona, chiude il gruppo in 19esima posizione.

Alle sue spalle c'è solo il "solito" Lando Norris, che ancora una volta si è arreso agli ormai noti problemi di connessione. Da segnalare, infine, che in gara c'era anche l'ex pilota di F1 Vitantonio Liuzzi, 16esimo con l'AlphaTauri.