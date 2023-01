La 24 Ore di Le Mans Virtuale attrae campioni da tutto il mondo per l'ultimo round

MIAMI, 5 gennaio 2023 — Motorsport Games Inc. (NASDAQ: MSGM) (“Motorsport Games” o the “Company”) ha annunciato oggi che è stato reso noto un altro elenco di iscritti stellare per la terza edizione della 24 Ore di Le Mans Virtual, l'ultima prova della stagione 2022-23 della Le Mans Virtual Series. L'evento si terrà il 14 e 15 gennaio 2023 e si svolgerà virtualmente, con 180 piloti su simulatori situati in tutto il mondo.

Il pluripremiato evento virtuale continua a essere un'attrazione enorme per i piloti al top del loro gioco sia nel mondo delle corse reali che in quello delle simulazioni. La fantastica schiera di piloti comprende il due volte campione del mondo di F1 Max Verstappen, l'ex stella della F1 e dell'attuale INDYCAR Romain Grosjean, il campione FIA F2 Felipe Drugovich e il campione FIA F3 Victor Martins. Tra i partecipanti c'è anche il tre volte campione del mondo di turismo Andy Priaulx, che correrà con il figlio Seb - a sua volta campione della Porsche Carrera Cup North America - nell'auto ospite della Le Mans Virtual Cup. I due gareggeranno con Felix Rosenqvist della INDYCAR, noto vincitore di gare sia nel mondo reale che in quello virtuale, e Luke Browning, campione GB3 e Aston Marin Autosport BRDC Young Driver of the Year, oltre a molti altri nomi noti.

Oltre alle star delle corse reali (elencate come PRO nell'elenco dei partecipanti), sono presenti nell'elenco dei partecipanti anche star degli esports di fama internazionale ed ex vincitori della 24 Ore di Le Mans Virtual come Jeffrey Rietveld, Joshua Rogers e Nikodem Wisniewski, solo per citarne alcuni. Parteciperà anche James Baldwin, recentemente insignito del prestigioso Autosport Award come pilota Esports dell'anno. La rosa di piloti di simulazione talentuosi e determinati che si uniranno ai professionisti per offrire gare, rivalità e divertimento due volte al giorno è davvero impressionante e vanta molteplici titoli di campionato esports.

In totale, 180 piloti in rappresentanza di oltre 40 nazioni diverse si cimenteranno sul leggendario Circuit de la Sarthe per il primo evento dell'anno del centenario dell'ACO. Tra i costruttori ufficialmente rappresentati figurano Alpine, AMG Mercedes, BMW, Ferrari, Peugeot e Porsche, mentre piloti famosi come David Brabham, Romain Grosjean e Olivier Panis schiereranno le loro squadre.

Nei prossimi giorni verranno rivelati ulteriori dettagli sulle livree delle singole auto e sulle modalità per seguire la 24 Ore di Le Mans Virtual in televisione, online e sui canali dei social media di tutto il mondo.

Round 1 8 Ore del Bahrain, Bahrain 17 settembre 2022

Round 2 4 Ore di Monza, Italia 8 ottobre 2022

Round 3 6 Ore di Spa, Belgio 5 novembre 2022

Round 4 500 Miglia di Sebring, USA 3 dicembre 2022

Round 5 24 Ore di Le Mans Virtual 14/15 gennaio 2023

Tutte le informazioni sull’evento possono essere trovate su www.lemansvirtual.com.