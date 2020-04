Esport GT Pepper sbanca Silverstone, Leclerc soffre

Una lista di ben 49 piloti professionisti, incluso il campione del mondo di F1 del 2009 Jenson Button e Charles Leclerc, ha preso parte alla gara di un’ora del campionato virtuale GT.

Fabrizio Crestani è riuscito ad aggiudicarsi la pole di forza al volane della McLaren 720S GT3, mentre la prima fila è stata completata da Ben Barnicoat.

Quest’ultimo ha lottato con il coltello tra i denti con Crestani alla partenza e per tutto il primo giro, mentre alle loro spalle in terza posizione si è accomodato Pepper su Bentley.

Dopo soli 10 minuti i due piloti della McLaren sono entrati in contatto tra loro. Crestani è stato punito con un drive-through, mentre Barnicoat è retrocesso in ottava piazza.

Questo episodio ha consentito a Pepper di salire al comando ed il ventitreenne sudafricano è riuscito ad aumentare il margine sugli inseguitori ed ottenere così un successo comodo.

Il pilota di Formula e 2 test driver della Haas, Louis Deletraz, era riuscito a salire sino in seconda posizione ma è stato poi retrocesso in nona posizione a seguito di un drive through ricevuto per un contatto con Crestani.

Questa decisione ha consentito a Raffaele Marciello di ereditare il secondo posto, ma il pilota ufficiale Mercedes ha commesso un piccolo errore che ha consentito a Luigi Di Lorenzo, su Aston Martin, di guadagnare la posizione.

Marciello ha messo pressione a Di Lorenzo per il resto della gara, ma a dieci minuti dal termine ha subito l’attacco di Ban Barnicoat alle Brooklands retrocedendo così in quarta posizione.

Barnicoat si è poi messo all’inseguimento di Di Lorenzo riuscendolo a superare pochi giri dopo e conquistare così il secondo gradino del podio.

A pochi minuti dal termine anche Marciello era riuscito ad avere la meglio sul pilota dell’Aston Martin, ma la manovra è stata giudicata irregolare e punita con due secondi di penalità. Questa decisione ha consentito a Di Lorenzo di prendere il terzo posto proprio davanti a Marciello, mentre alle spalle di questi due hanno chiuso David Perel e Seb Morris, rispettivamente su Ferrari e Bentley.

Charles Leclerc aveva chiuso le qualifiche con il 23° tempo ed era riuscito a risalire sino alla diciassettesima posizione nei giri iniziali. Successivamente si è scontrato due volte con Ghiotto, prima alla Stowe e poi alla Abbey.

Il monegasco è stato ritenuto responsabile dei due contatti ed ha ricevuto un drive-through che l’ha fatto precipitare in ventunesima posizione.

Anche Ghiotto è stato punito con la stessa penalità ma per un incidente differente accaduto più avanti nel corso della gara.

Jenson Button era riuscito a risalire dalla quattordicesima alla decima posizione, ma la sua gara è stata rovinata da un contatto alla Abbey mentre si trovava in lotta con Arthur Rougier e Perel. Il campione del mondo 2009 è stato così costretto ad una sosta che l’ha fatto precipitare in classifica.

Il prossimo appuntamento della serie virtuale andrà in scena tra due settimana sul tracciato di Spa Francorchamps.