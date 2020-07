Motorsport Games, sviluppatore di software e piattaforme con lo scopo di integrare il mondo degli esport e dello sviluppo dei videogame corsaioli, annuncia oggi di essersi assicurato un contratto pluriennale con il British Touring Car Championship (BTCC) al fine di creare un videogame ufficiale associato ad un campionato esport. Tra le serie più amate a livello mondiale e dall’indubbio blasone, il BTCC ha una lunga ed articolata storia nei videogames che vedrà un nuovo capitolo esordire nel 2022.

Il nuovo videogame sul BTCC sarà sviluppato da Motorsport Games per la nuova generazione di console e PC, con allo studio anche un’opzione per la versione mobile.

Alan Gow, Chief Executive del BTCC, commenta così la notizia: “Sono orgoglioso di dire che le continue richiest4e dei fan del BTCC e di TOCA sono finalmente esaudite. Proprio come le serie originali BTCC e TOCA, avremo un videogame che incorporerà tutti i team, i piloti ed i circuiti ufficiali, non solo alcuni elementi come accade in alcuni titoli odierni”.

“Ciò è molto importante per me, per il nostro team di sviluppo, per i piloti e per tutti i fan che il nuovo titolo sul BTCC rispecchi esattamente ciò che la gente ama di questa categoria: l’azione ruota a ruota, l’intensa competizione e le gare tirate. Non abbiamo dubbi che Motorsport Games saprà soddisfare queste richieste”.

Gli fa eco Stephen Hood, Presidente di Motorsport Games. “Questa partnership è un chiaro segnale dell’enorme fiducia che il BTCC ripone in Motorsport Games. Il nostro team è più che entusiasta di questo progetto. Non vediamo l’ora di riportare in alto questa serie nel mondo del gaming”.

“La domanda per un nuovo titolo incentrato sulle gare turismo è elevata e chiara, e noi siamo grati di poter rendere queste richieste realtà. Molti dei ragazzi del nostro staff ricordano bene le ore passate su TOCA e ad essere onesti il mio primo impiego nel mondo dei videogiochi è stato proprio su TOCA Race Driver 2 come tester. Abbiamo un sacco di nuove idee che non vediamo l’ora di mostrare al pubblico”, commenta il Direttore Creativo di Motorsport Games Paul Coleman.

Il BTCC si unisce al roster di Motorsport Games affiancando titoli come NASCAR Heat, la 24 Ore di Le Mans virtuale, eNASCAR Heat Pro League, il World Rallycross Esport Series, ABB Formula E Race at Home Challenge, #NotThe GP e la Le Mans Esport Series.