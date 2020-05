Formula E Race at Home Challenge: la guida alla pista di Berlino

Grazie a due vittorie, Pascal Wehrlein si è issato in testa al campionato virtuale organizzato in collaborazione con Motorsport Games per raccogliere fondi pro UNICEF nella lotta al coronavirus.

Il tracciato tedesco è lo stesso utilizzato dalla Formula E dal 2015, con un layout che riprende parti di Monaco, Hong Kong ed Electric Docks anche nella sim racing series.

Edoardo Mortara, autore della pole position di Race at Home Challenge sulla bagnata Hong Kong, racconta come si affrontano le 10 curve della pista berlinese nella sua personale guida per Motorsport.com.

Il fondo

La superficie è formata da blocchi di cemento con cui l'aeroporto fu costruito in epoca Guerra Fredda; con il calore questo si espande e crea delle sconnessioni che rendono il tutto molto abrasivo.

"Il fondo non è asfalto normale, ma cemento molto ruvido che di solito garantisce molta aderenza causando anche problemi alle gomme - spiega il pilota della Venturi - Il modo in cui si sceglie l'assetto a Berlino è molto diverso dal solito".

L'aeroporto chiuse nel 2008 e non è molto frequentato, ma questo dà ugualmente modo di gommare la pista nell'arco del weekend.

“In realtà la pista non cambia molto, il grip è già parecchio elevato perché è una superficie speciale. Durante il weekend, in traiettoria si formano molti detriti di pneumatico proprio perché è abrasivo e questi si degradano facilmente".

Tempelhof layout Photo by: FIA Formula E

Curve 4-5

Dopo un breve allungo si arriva ad un'altra doppia curva, la 4-5, da fare in pieno immettendosi nel rettilineo successivo.

“La curva 4 a sinistra in pratica è una sorta di piccola chicane, è molto importante uscire bene perché dopo c'è un lungo rettifilo".

Curva 6:

Il circuito entra in uno spazio aperto che consente diverse traiettorie, che spesso vedono i piloti uscire larghi dalla precedente curva e poi cambiare lato per la successiva.

“Questo è il primo lungo dritto che ha la pista, poi c'è un'altra curva secca a sinistra ed è importante frenare tardi. E' molto sconnessa, quindi si rischia il bloccaggio delle ruote anteriori".

Curve 7-8

Le successive curve 7 ed 8 sono inframezzate da un breve rettilineo.

“La 7 a sinistra probabilmente è una delle più veloci che ha il calendario di Formula E, ma anche quella dopo è da fare in pieno".

Curva 9

La 9 è invece quella più utilizzata per i sorpassi sul Tempelhof, arrivando nell'ultimo settore con due sole svolte e un tornantino strettissimo che rischia il sottosterzo.

"Dopo l'allungo dalla 8 c'è un tornantino a destra, molto importante è frenare tardi, ma occhio alle sconnessioni e nuovamente al possibile bloccaggio dell'anteriore. Anche l'uscita è importante”.

Curva 10

Il giro si conclude con un curvone finale cui si arriva a frenare a 50m, sfruttando poi la trazione in uscita.

“Bisogna essere pronti per l'ultima curva, è piuttosto difficile perché l'uscita è larga e si deve sfruttare al meglio la velocità in percorrenza curva. Se esci bene, poi ti immetti sul rettilineo principale con volante leggermente girato a sinistra perché in realtà non è tutto dritto".

Il quinto round di Race at Home Challenge si svolgerà sabato 23 maggio e andrà in onda sul sito di Formula E, Facebook, YouTube, Twitter e Twitch a partire dalle 16;30.

Cliccate qui per seguire la diretta su Motorsport.tv