Formula E Race at Home Challenge: finale Wehrlein vs Vandoorne

La competizione creata in collaborazione con Motorsport Games per raccogliere fondi per UNICEF nella lotta alla pandemia di Coronavirus ha visto la gara di Berlino sfociare nello scandalo di Daniel Abt, che ha ceduto il posto della sua vettura ad un sim racer e venendo quindi licenziato in tronco da Audi.

Nel frattempo Vandoorne con la sua Mercedes è sempre stato il migliore in qualifica, ma ha dovuto attendere la gara di New York per centrare la sua prima vittoria. Infatti è stato l'unico concorrente capace di firmare per due volte la pole position di fila e a chiudere per 4 volte su 6 in vetta, imitato da Wehrlein ed Edoardo Mortara nelle altre due occasioni.

Nelle corse iniziali di Hong Kong, sul pittoresco tracciato dell'Electric Docks, Vandoorne per due volte è finito fuori mentre era in testa.

Questo ha messo Maximilian Guenther (vincitore della gara pre-stagionale di Monaco) nelle condizioni di dominare e avere un margine di 21 punti. Ma il pilota della BMW ha avuto gioia breve perché Wehrlein con la Mahindra a Monaco e di nuovo ad Hong Kong è riuscito a batterlo, con l'aggiunta della marea di incidenti che Guenther ha dovuto subire, fra cui un drive through per jump start e una collisione proprio con Wehrlein a Berlino.

Con Guenther sceso nella graduatoria, Vandoorne ha quindi avuto la possibilità di imporsi al New York E-Prix. Alla curva 1 una carambola gli ha consentito di scappare via e vincere comodamente, guadagnando margine in vista dei successivi appuntamenti di New York e Berlino.

Guenther resta in corsa per il titolo, ma ha 32 punti di margine da recuperare: "Sto combattendo duro e do il massimo per fare il salto finale verso il primato. La battaglia è tra Pascal e Stoffel principalmente, ma sono comunque nella posizione di giocarmela e non mi arrendo. Non ho avuto fortuna negli ultimi weekend, ma proverò ad invertire la tendenza".

Se no ce la facesse, Guenther rimarrebbe a guardare il duello tra Vandoorne e Wehrlein per il titolo di Race at Home Challenge.

Nel frattempo, la griglia dei concorrenti virtuali di FE vede sempre Kevin Siggy praticamente intoccabile al top dopo la terza vittoria ottenuta al New York E-Prix che gli ha consentito di consolidare il primato.

L'ultimo round di Race at Home Challenge si svolgerà tra sabato e domenica alle ore 16;30 e sarà visibile sul sito della Formula E, Facebook, YouTube, Twitter e Twitch, oltre che Motorsport.tv.