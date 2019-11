Questa è la fine di una stagione eccezionale per il FIA Gran Turismo Live World Tour. Dopo 5 eventi caratterizzati da folli combattimenti in pista in giro per il mondo (il World Tour è stato a Parigi, al Nürburgring, a New York, a Salisburgo e a Tokyo), i giocatori si scontreranno per l'ultima volta nelle Finali Mondiali di Monaco (dal 22 al 24 novembre).

Motorsport.com vi offre la possibilità di seguire in diretta streaming le 2 principali gare del fine settimana, che consistono nella finale del Campionato Costruttori (sabato 23 novembre, alle 17:00) e nella finale della Coppa delle Nazioni (domenica 24 novembre, alle 17:00).

Essendo un riferimento tra i videogiochi e le piattaforme di simulazione, Gran Turismo gode di una sua competizione ufficiale certificata dalla FIA dall'uscita del suo ultimo gioco, Gran Turismo Sport. E le finali del FIA Gran Turismo Live World Tour 2019 si terranno nella location di Laguna Seca e del suo famoso Cavatappi.

56 dei migliori piloti del mondo provenienti da 19 paesi e territori diversi si riuniranno a Monaco per decidere chi sarà il Campione 2019.

La Coppa delle Nazioni ha prodotto quattro vincitori dalle diverse caratteristiche, risultanti dai cinque World Tour tenutisi quest'anno. L'eroe brasiliano Igor Fraga otterrà una seconda vittoria consecutiva nella serie o vedremo emergere un nuovo campione? Non perdetevi quella che sarà sicuramente un'intensa battaglia di volontà e orgoglio!

Nel frattempo, nel "Campionato Costruttori", qualcuno fermerà la Mercedes-Benz dopo le due impressionanti vittorie nei World Tour? Potrebbe essere la Porsche fresca vincitrice nel quinto World Tour a Tokyo, o la Toyota con la sua line up di piloti all-star? E che dire di Lexus, campione in carica dello scorso anno ? Seguite la battaglia delle case automobilistiche nel "Campionato Costruttori".