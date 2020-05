F2: ecco la entry list per il round virtuale di Barcellona

Dopo aver debuttato la scorsa settimana in Bahrain con la Feature Race e la Sprint Race, la Formula 2 virtuale torna in pista questa settimana con il secondo round del campionato che andrà in scena sul tracciato di Barcellona.

Anche in questa occasione saranno presenti sia volti noti che hanno contribuito ad accrescere negli scorsi anni il fascino della categoria, che piloti attualmente impegnati in Formula 3.

Il team Carlin schiererà proprio un atteso debuttante in F3, Jack Doohan, al fianco di un ex di primissimo livello come Norman Nato, mentre la ART Grand Prix, oltre a confermare Theo Pourchaire, metterà a disposizione una monoposto virtuale per un nome noto al pubblico italiano, Davide Valsecchi.

Callum Ilott, già grande protagonista nello scorso appuntamento del Bahrain, ha confermato la propria presenza per i colori della UNI-Virtuosi al fianco dell'esordiente Guanyu Zhou, mentre in casa Prema al fianco del confermatissimo Arthur Leclerc, dominatore sia della Feature Race che della Sprint Race inaugurale, debutterà Sebastian Montoya.

Esordio stagionale anche per Sophia Floersch, quest'anno impegnata in Formula 3 con i colori del team HWA Racelab, che per l'occasione dividerà il box virtuale della Campos con Jack Aitken.

L'ultimo nome di spicco che farà il proprio debutto sulla piattaforma virtuale è quello di Artem Markelov. Il russo sarà alla guida dell'unica vettura schierata dal team HWA Racelab.

La gara prenderà il via alle 17:00 ora italiana e potrà essere seguita in streaming sia sul canale Youtube della Formula 1 che su Twitch.