Il milanista Romagnoli, Solberg e Leclerc al Virtual GP in Brasile

Continuano gli appuntamenti con i Gran Premi virtuali, che in queste settimane di chiusura a causa della pandemia di Coronavirus stanno tenendo ugualmente impegnati i piloti di Formula 1.

Il prossimo evento di F1 Esports Virtual GP si terrà domenica 2 maggio sul tracciato di Interlagos e non vedremo solamente alcuni dei volti noti del circus - fra cui non mancherà come sempre Charles Leclerc - ma anche stelle di calcio e cricket.

In questo senso, ha annunciato la sua partecipazione Alessio Romagnoli, capitano del Milan, che quindi succede a Ciro Immobile come rappresentante del mondo del pallone tricolore, mentre per quelli del cricket ecco gli inglesi Stuart Broad, che sarà portacolori dell'AlphaTauri, e Ben Stokes con la Red Bull.

Come detto, il ferrarista Leclerc continua il proprio impegno al simulatore e con lui confermano la presenza pure Antonio Giovinazzi, Alex Albon, George Russell e Nicholas Latifi.

Altro volto notissimo al mondo del motorsport sarà Petter Solberg, il quale salirà a bordo della Renault con il pilota junior della Casa francese, Christian Lundgaard.

Il format prevede una sessione di qualifica, seguita dalla gara di 28 giri, con partenza alle 18;00 italiane.

Julian Tan, responsabile di F1 Digital Business Initiatives e Esports: “Siamo lieti che molti fan possano ancora una volta godersi lo spettacolo del F1 Esports Virtual Grands Prix. Le visualizzazioni continuano a crescere, segno di quanto alto sia il potenziale degli Esports di F1. E' bellissimo accogliere anche personaggi da altri sport, dando qualcosa in più con cui divertirsi in questo momento di difficoltà".