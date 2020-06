F1: Donnarumma e Walkner debuttano la Virtual GP di Baku

Sergio Perez e Pierre Gasly sono le novità della griglia di partenza del Virtual GP di Formula 1 che nel weekend fa tappa sul tracciato di Baku.

I piloti di Racing Point ed AlphaTauri non sono però le uniche sorprese che vedremo nella gara virtuale dell'Azerbaijan perché, come sempre, abbiamo anche protagonisti provenienti da altri sport, in primis il calcio.

Questa volta l'Italia sarà ben rappresentata dal portiere della sua Nazionale, Gianluigi Donnarumma, portacolori del Milan nella realtà del pallone e ora dell'AlphaTauri sulle monoposto online assieme appunto a Gasly.

"Gigio" non è l'unico calciatore iscritto all'evento, dato che l'estremo difensore belga Thibaut Courtois continua la propria avventura assieme ad Antonio Giovinazzi in Alfa Romeo.

Debutto invece per Aymeric Laporte, difensore del Manchester City, con la Renault, dove sarà compagno di Oscar Piastri, così come la stella della Dakar Matthias Walkner che guiderà la Red Bull, la quale conferma Alex Albon come primo pilota.

Il resto dello schieramento vedrà le Ferrari condotte da Charles Leclerc ed Enzo Fittipaldi, mentre l'altro Fittipaldi - Pietro - prosegue in Haas con Louis Delétraz.

La McLaren schiera Lando Norris e lo 'youtuber' Tiametmarduk (al secolo Ben Daly), la Williams il duo ufficiale formato da George Russell e Nicholas Latifi, e la Racing Point il neoarrivato Perez e un altro volto del web, Jimmy Broadbent.