F1 2020 arriva a luglio con un pack speciale su Schumacher

Questo dissipa ogni dubbio che la pandemia di coronavirus possa ritardare il rilascio del gioco ufficiale F1 2020, che attualmente uscirà il 10 luglio, una settimana prima del Gran Premio di Gran Bretagna, che però è ancora in forse.

La novità principale del gioco è l'introduzione di una modalità di gestione della squadra, nella quale i giocatori possono creare l'undicesima squadra sulla griglia di partenza.

I giocatori gestiranno la squadra oltre che guidare contro le 10 squadre del Mondiale in una modalità carriera di 22 gare. C'è anche la possibilità, tuttavia, di giocare una modalità carriera con stagioni più brevi di 10 o 16 gare.

Anche se le loro gare sono state posticipate nella vita reale, il Circuito di Hanoi e il Circuito Zandvoort saranno presenti per la prima volta nel videogioco.

Per celebrare i 70 anni della F1, e la ricerca di Hamilton di eguagliare i titolo di Schumacher nella stagione 2020, il gioco presenterà anche una serie di auto più famose di "Schumi" in un pacchetto bonus che si può pre-ordinare.

Ci sono quattro vetture incluse nella 'F1 2020 Deluxe Schumacher Edition', tra cui quella con cui ha fatto il suo debutto in F1, la Jordan 191, così come le sue due Benetton campioni del mondo e la Ferrari F1-2000.

Anche lo split-screen a due giocatori farà il suo ritorno, dopo essere stato visto per l'ultima volta in F1 2014. Inoltre è stata confermata la presenza anche delle monoposto di Formula 2.

Il gioco sarà disponibile per Xbox One, PlayStation 4 e PC, ma per la prima volta anche su Google Stadia.