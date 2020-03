Comunicato stampa ieS SimRacing Switzerland :

Lo scorso fine settimana si è svolta la 12h virtuale di Sebring. Poiché l'evento reale è stato annullato poco prima a causa del virus corona, tre delle nostre squadre hanno potuto raccogliere la sfida. Alle 14 del pomeriggio è iniziata la gara delle 12h. Poiché la simulazione iRacing.com aveva rilasciato un aggiornamento poco prima, ogni squadra ha dovuto adattarsi alle nuove condizioni.

Il team di ieS SimRacing Svizzera ha iniziato con le seguenti vetture:

- Mercedes AMG GT3

- Porsche 911 RSR

- BMW M8 GTE

Le squadre erano occupate da due a quattro piloti con un numero diverso di partecipanti. Ogni squadra potrebbe sopravvivere alle 12 ore senza incidenti o problemi di rilievo. Alla fine siamo riusciti a concludere nelle seguenti posizioni:

- Mercedes AMG GT - Posto 7 / Split 15

- Porsche 911 RSR - Posto 7 / Split 10

- BMW M8 GTE - 3° posto / Split 25

Dichiarazioni dei piloti sulla gara:

RSR GTE ꜱᴛᴀᴛᴇᴍᴇɴᴛ ᴀᴅʀɪᴀɴ ᴛʜᴏᴍɪ ᴛʜᴏᴍɪ

Wow... Abbattuto tre volte, ogni volta da dietro, iniziando una gara per recuperare. Anche se la velocità sarebbe stata sufficiente per un podio, sono molto soddisfatto delle circostanze. Ora è il momento di preparare l'AMG per la 24h del Nordschleife.

RSR GTE ꜱᴛᴀᴛᴇᴍᴇɴᴛ ꜰᴀʙɪᴏ ʟᴏᴍᴀʀᴛɪʀᴇ

In questa gara mi sono avvicinato ai miei limiti mentali. Ringrazio il mio compagno di squadra Adrian Thomi che ha cercato di costruirmi e sono sicuro che l'ha fatto :) Il nostro ritmo era forte e avrebbe potuto bastare per la vittoria. Ma purtroppo c'è stata molta sfortuna. Per 3 volte abbiamo dovuto ripetere tutto il lavoro dal fondo dopo un inseguimento per recuperare... è stata davvero dura. Inoltre c'è stata una penalità per l'ingresso ai box senza colpa e un tempo di riparazione di poco più di 2 minuti. Nonostante il ritardo di diversi giri, non ci siamo arresi e abbiamo comunque gestito la P7, cosa di cui essere orgogliosi.

M8 GTE ꜱᴛᴀᴛᴇᴍᴇɴᴛ ɴɪᴄᴏʟᴀꜱ ᴛᴀɴɴᴇʀ ᴛᴀɴɴᴇʀ ᴛᴀɴɴᴇʀ ᴛᴀɴɴᴇʀ - ᴀᴜꜱɢᴇʟɪᴇʜᴇɴ ᴠᴏɴ ꜰʟᴀɴᴄ

Gara molto bella ieri. Come novellino a distanza ho voluto prendermela comoda e ho cercato di non commettere errori. Sono riuscito a lottare per tornare al terzo posto due volte e a prendere una buona distanza tra

noi. A parte un giro, in realtà non ho commesso grossi errori o incidenti. Qualche giro peloso e audaci manovre di sorpasso facevano naturalmente parte dell'azione, ma è stato molto divertente e la P3 nella prima gara è abbastanza impressionante. I miei due compagni di squadra sono stati entrambi molto veloci e mi hanno supportato molto bene in gara, il che mi ha aiutato molto a conoscere le caratteristiche di una gara a squadre. Infine, grazie ancora una volta per avermi fatto

viaggiare con voi e per aver tenuto sventolate le bandiere ieS.



M8 GTE ꜱᴛᴀᴛᴇᴍᴇɴᴛ ꜱᴀꜱᴄʜᴀ ʟᴀɴɢᴇɴʙᴇʀɢᴇʀ

Che grande evento per noi. Lanciato sulla P3 e portato a casa la P3 in modo sicuro. Sono arrivato solo alle 22 e poi ho guidato per le ultime 4 ore. Purtroppo ho anche commesso degli errori e quindi non ho potuto attaccare la P2. Il ritmo c'era e la macchina era fantastica. Un grande ringraziamento va a Nicolas e Marcel. Entrambi hanno guidato a tempi costanti e hanno costruito sempre più il piombo al P4. Grande performance!



AMG GT3 ꜱᴛᴀᴛᴇᴍᴇɴᴛ ʀᴏʙɪɴ ʜᴜɢᴇɴᴛᴏʙʟᴇʀ

Le qualifiche sono andate sorprendentemente bene, quindi siamo riusciti a qualificarci in P8 di 25 piloti. Purtroppo abbiamo commesso un errore nel setup, così abbiamo iniziato la gara con soli 60 litri. Di conseguenza, dopo 30 minuti siamo dovuti andare ai box e iniziare una gara per recuperare il ritardo. Nei miei 5 stint ci sono stati errori qua e là, ma per il resto non c'è stata grande emozione. Così abbiamo continuato la nostra gara da soli con il pit-stop aggiuntivo e abbiamo potuto finire la gara in P7.



AMG GT3 ꜱᴛᴀᴛᴇᴍᴇɴᴛ ꜱɪᴍᴏɴ ᴇʀɴꜱᴛ

Finalmente ho potuto partecipare di nuovo a un evento speciale. Dato che dovevo ancora lavorare, sono entrato in squadra in ritardo. Il mio primo doppio turno è andato molto bene per me personalmente, ho guidato il mio tempo costantemente e non ho commesso grossi errori. Correvamo sempre tra P11-10. La corsa finale è iniziata bene, perché eravamo in P9, ma ora si stava facendo buio e la mia concentrazione è lentamente diminuita. Quando all'improvviso eravamo in settima posizione, mi sono innervosito e ho fatto grossi errori inutili, che ci hanno fatto ripiegare. Alla fine la squadra avversaria ha dovuto fare di nuovo rifornimento e così siamo tornati alla P7 e ora abbiamo gestito questo posto. Per me un evento di successo e più realizzato del previsto.



Siamo molto soddisfatti della prestazione e potremmo dimostrare di essere una squadra eccezionale. Un grande ringraziamento va anche al team FLANC, che ci ha prestato un pilota.

Vorremmo anche ringraziare i nostri partner e sponsor che ci accompagnano ogni giorno e rendono possibili cose a cui non abbiamo mai pensato.

Partner e Sponsor:

- Reandmix - www.reandmix.ch

- RacingFuel Academy AG - www.race-sims.com

- Computer Furter - www.computer-furter.ch

- Motorsport.com Svizzera - www.motorsport.com

Il nostro prossimo grande evento sarà la 24h del Nürburgring. Ci

rappresenteremo anche lì con forza e come una squadra.

Continua a correre!