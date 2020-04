eRace 4 Care: parte la gara per la solidarietà

A causa del coronavirus tutto il mondo del Motorsport sta vivendo una situazione che sino a qualche settimana fa sarebbe stata inverosimile. I piloti sono chiusi in casa e non assaggiano la pista ormai da quasi due mesi e sono costretti a sfidarsi con gare online.

Grazie ad un'idea di Nicola Villani (voce storica di Eurosport e oggi di Mediaset con la Formula E) si è deciso di dare vita ad un qualcosa di diverso, che coniughi il reale e il virtuale, così è nato eRace 4 Care.

Questo avvenimento si svilupperà attraverso quattro gare virtuali dove piloti professionisti di fama mondiale e affermati simdrivers si sfideranno tra di loro con vetture GT3 utilizzando Assetto Corsa Competizione, il simulatore ufficiale della stagione 2019 del GT World Challenge. L'iniziativa servirà a raccogliere fondi per la lotta al coronavirus.

Nei prossimi giorni potrebbero aggiungersi anche piloti provenienti da altre discipline, personaggi dello spettacolo e influencer alla già ricca entry list ufficiale. I piloti si sfideranno al volante di Lamborghini Huracan Evo, Ferrari 488 GT3, Mercedes AMG GT3, McLaren 720s GT3, Porsche 911 GT3-R, Nissan GT-R Nismo GT3, Aston Martin V8 Vantage GT3, Audi R8 LMS Evo, Bentley Continental GT3, BMW M6 GT3, Lexus RC F GT3 e Honda NSX GT3 Evo. Le gare dureranno 60 minuti l'una, con equipaggi misti e pit-stop obbligatorio.

I piloti si sfideranno su 4 piste iconiche come: Monza, Barcellona, Spa-Francorchamps e Nurburgring. L'appuntamento è fissato per sabato 2 e domenica 3 maggio in diretta streaming sui canali YouTube e Facebook di eSport Master e AKR Sim Racing Team. Anche noi di Motorsport.com saremo partner dell'evento e vi offriremo la diretta dell'intero evento.

A narrare il tutto ci saranno le voci di: Paolo Allievi, Daniele Galbiati, Marco Petrini, Fabio Magnani e Nicola Villani. Al momento è già stata avviata la campagna per la raccolta fondi sulla piattaforma GoFoundMe. Il ricavato verrà utilizzato per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale che saranno donati all'Ospedale Civile "Santi Antonio e Margherita" di Tortona, convertito temporaneamente dalla Regione Piemonte in Covid Hospital.

Naturalmente è già possibile anche iscriversi all'evento grazie ad una donazione minima di 10 euro da parte di ogni partecipante.

Related video