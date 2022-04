Dallara Esports Championship, la grande sfida torna nel 2022

Dopo il grande successo delle passate stagioni, Dallara Automobili organizza anche per il 2022 il Dallara Esports Championship.

Si tratta della serie virtuale ideata dall'azienda emiliana, in collaborazione con Tech&Sim per la competizione sul simulatore Assetto Corsa, realizzato da Kunos Simulazioni e dedicata a tutti i piloti virtuali.

Il torneo è suddiviso in tre diverse fasi, cominciando dalle Qualificazioni Hot Lap online, proseguendo con quelle 'Last Chance' che si svolgono presso la Dallara Academy e durante la MilleMiglia a Parma, per poi arrivare alla Gran Finale alla Dallara Academy.

Per partecipare al Dallara Esports Championship i giocatori dovranno registrarsi sul sito esports.dallara.it e compilare tutti i dati richiesti dall’organizzazione.

Dallara Esport, Screenshot Dallara Stradale al Mugello Photo by: Dallara

I Giocatori dovranno dimostrare il proprio talento nelle diverse fasi della competizione Esports utilizzando l'auto creata appositamente per l’evento: la Dallara Stradale per le Qualifiche e la Dallara EXP per la Gran Finale.

Il vincitore della Gran Finale avrà accesso ad un’esperienza esclusiva in pista con istruttore a bordo della Dallara Stradale (accessibile solo per chi ha già compiuto 18 anni), oltre a quella sul simulatore Dallara con istruttore e tour guidato della fabbrica (solo per i giocatori minorenni).

Per l'edizione 2022 del Dallara Esports Championship 2022 tutti i giocatori devono risiedere in un paese tra Albania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaijan, Belgio, Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Moldavia, Principato di Monaco, Montenegro, Olanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Federazione Russa, San Marino, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ucraina e Regno Unito.

L'apertura delle iscrizioni per il Dallara E-sports Championship sarà a partire da martedì 19 aprile 2022 e dureranno fino al 30 aprile 2022.

Sarà inoltre possibile partecipare alla competizione attraverso la Qualificazione Last Chance - che si terranno presso la Dallara Academy e a Parma per la 1000 Miglia - il 17 giugno 2022.

I giocatori avranno l'opportunità di avere un'ultima possibilità di qualificarsi attraverso i simulatori posti all'interno delle due location e registrandosi in loco, avendo una sessione di hot lap di 10 minuti.

Per quanto riguarda i circuiti e le date per le Qualificazioni, ecco il programma previsto dal regolamento (le date e gli orari potrebbero subire delle modifiche):

Qualificazione Hot Lap #1: Imola (2-7 maggio)

Qualificazione Hot Lap #2: SPA (9-14 maggio)

Qualificazione Hot Lap #3: Red Bull Ring (16-21 maggio)

Qualificazione Hot Lap #4: Mugello (23-28 maggio)

Prove libere Dallara EXP: dal 30 Maggio al 12 Giugno

Last Chance Qualifier: 17 Giugno @Dallara Academy (1000Miglia)

Finale On-site: 18 Giugno @Dallara Academy (1000Miglia)

Per qualsiasi informazione e richieste, oltre al sito esports.dallara.it, si può scrivere una e-mail all'indirizzo esport@akinformatica.it

