Charles Leclerc pilota d'eccezione nella gara E-Sport GT Series

L'asso della Formula 1 Charles Leclerc è entrato a far parte della griglia di partenza della gara inaugurale della SRO E-Sport GT Series di oggi a Silverstone.

Il pilota della Ferrari correrà con una versione speciale della 488 GT3 del marchio italiano nella gara di un'ora che dà il via a un campionato virtuale di cinque round con Assetto Corsa Competizione.

Leclerc, che gareggerà come wildcard, si scontrerà tra gli altri con Jenson Button, Raffaele Marciello e Andy Soucek.

Organizzata in collaborazione con Kunos Simulazioni e Ak Informatica, la nuova SRO E-Sport GT Series è caratterizzata da classi diverse per piloti reali (Pro), piloti leader nei simulatori (Silver) e amatori (Am).

Dopo l’evento inaugurale di Silverstone di questo fine settimana, ci saranno eventi a Spa-Francorchamps (10 maggio), al Nürburgring (17 maggio), al Circuit de Barcelona-Catalunya (31 maggio), ed una pista da decidere con votazione pubblica (14 giugno).

Un gran finale con i protagonisti di ogni classe concluderà il campionato, ed anche l’ultimo circuito del campionato sarà deciso dal pubblico.

L'azione inizierà oggi dalle 13:45 con le gare Pro e Silver Series. Ogni corsa godrà di una copertura completa attraverso una serie di canali, tra cui gli account YouTube e Dailymotion di GT World e le pagine SRO Motorsports Twitch e Facebook.