Il TT dell’Isola di Man diventa virtuale, Hickman presente

L’edizione 2020 del Tourist Trophy si sarebbe dovuta tenere questa domenica, con le sessioni di prove libere in apertura. L’evento però è stato cancellato a marzo, a causa dell’incertezza causata dalla pandemia del Coronavirus.

Per riempire il vuoto lasciato dall’assenza del TT per la prima volta dal 2001, gli organizzatori ne hanno annunciato il TT Lock-In. In quella che doveva essere la settimana delle gare, dal 6 al 13 giugno, si svolgeranno quattro gare di TT virtuale sul nuovo gioco TT Ride on the Edge.

Otto piloti reali verranno affiancati con specialisti degli Esport e verranno divisi in squadre, dove combatteranno durante la settimana per dei testa a testa. Ulteriori dettagli e la entry list devono ancora essere confermati, anche se gli organizzatori hanno annunciato la presenza di Peter Hickman, Connor Cummins e Davey Todd. Così come il TT virtuale, il TT Lock-In – presentato da Chris Pritchard e dal vincitore del TT Steve Plater – prevede interviste ai piloti, farà vedere momenti salienti delle passate gare del TT e documentari.

La diffusione del COVID-19 ha giocato un ruolo fondamentale nel calendario delle corse su asfalto del 2020 e tutte le competizioni internazionali sono state cancellate o posticipate. Inizialmente il North West 200 in Irlanda del Nord era stato rimandato a data da destinarsi, con alcuni che suggeriscono che potrebbe prendere il posto originariamente previsto per il Gran Premio dell'Ulster in agosto. Ma gli organizzatori hanno successivamente deciso di cancellare l’evento per il 2020.

Gli organizzatori del Classic TT sull'Isola di Man avevano inizialmente sperato che l'evento potesse andare avanti, ma queste speranze sono svanite all'inizio di questo mese. Ad ogni modo, il futuro del GP dell'Ulster era incerto prima della crisi del coronavirus, dato che l’affluenza dello scorso anno era stata la più scarsa della storia dell’evento, a causa del maltempo che aveva portato gli organizzatori ad un caos finanziario. Gli sforzi per assicurarsi il sostegno per assicurare la gestione del GP dell'Ulster 2020 non hanno portato a nulla, inoltre l’incertezza determinata dalla diffusione del coronavirus ha giocato un ruolo importante sull’economia.