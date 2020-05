24 Ore di Le Mans Virtuale: grandi nomi e Case nella entry list!

Mentre la maggior parte del mondo delle corse non è ancora in grado di tornare in pista nella vita reale a causa della pandemia da COVID-19, la 24 Ore di Le Mans Virtuale - frutto di una joint venture tra ACO, FIA WEC e Motorsport Games - sembra aver colpto nel segno nell'invogliare grandi nomi del motorsport mondiale a competere nella più grande gara di resistenza al mondo. In questo caso, virtuale.

La gara prevista tra il 13 e il 14 giugno, sarà virtuale ma l'attenzione attorno a questo evento sarà davvero molto importante.

Nei 5 giorni successivi al lancio, gli organizzatori hanno ricevuto oltre 85 richieste di partecipazione a una gara che vedrà i team composti da i migliori professionisti del motorsport e i migliori piloti di simulazione al mondo. Questi si sfideranno per vincere la 24 Ore di Le Mans, la gara di durata più iconica al mondo.

La piattaforma di simulazione rFactor 2, fornita da Studio 397 e su cui si terrà la 24 Ore di Le Mans Virtuale, consente di ospitare un massimo di 50 vetture, suddivise tra le categorie LMP e GTE, per cui il compito del comitato di selezione - composto da rappresentanti del mondo sportivo dell'automobile e dell'eSport - non è stato affatto facile. Va sottolineato che la selezione non è in alcun modo associata alla selezione delle vetture per la vera 24 Ore di Le Mans, che quest'anno si terrà dal 19 al 20 settembre.

Tutte le line up piloti saranno annunciate la prossima settimana... Aspettatevi qualche sorpresa e qualche superstar!

La lista dei partecipanti comprende 30 LMP e 20 GTE, presentando inoltre Costruttori come Ferrari, Aston Martin, Corvette, Porsche e Toyota, ma anche top team come Penske, Rebellion, Signatech, JOTA, WRT, Team Project 1, United Autosports e molti altri.

In griglia ci saranno anche i team al top nelle simulazioni racing come Redline, Veloce, Williams Esports, Zansho e altri ancora. La griglia promette di essere vivace e colorata, in quanto tutte le squadre sono libere di creare le proprie livree.

ACO e FIA WEC hanno affidato a Motorsport Games la gestione e la produzione della 24 Ore di Le Mans Virtual. Sarà anche trasmesso un programma televisivo a contorno della 24 Ore di Le Mans virtuale e sarà visibile in tutto il mondo, integrando inoltre i social media. Presto saranno rivelati altri dettagli su questi elementi.

Per ulteriori dettagli visitare il sito: https://24virtual.lemansesports.com/

