Pirelli fornitore unico per l'ERC3 Junior fino al 2022

Pirelli sarà ancora fornitore unico ufficiale per il FIA ERC3 Junior Championship anche per i prossimi tre anni.

Il promoter della serie, Eurosport Events, assieme a FIA e all'azienda milanese hanno prolungato l'accordo di collaborazione anche per le stagioni 2020, 2021 e 2022, confermando l'ottimo legame instaurato ormai da tempo con il produttore di pneumatici, che quindi si occuperà di "gommare" le vetture della categoria giovani Under27 dotate di due ruote motrici.

Inoltre il Consiglio Mondiale FIA riunitosi a Parigi ieri ha approvato definitivamente il calendario 2020, che sarà quindi di 8 eventi fra i quali spicca ancora una volta il Rally di Roma Capitale, fissato il weekend del 24-26 luglio.

Sempre per quanto riguarda la Classe ERC3-ERC3 Junior, oltre alle due ruote motrici Rally4 (ex R2) potranno rientrare a punti anche quelle Rally5 (in precedenza R1).

Infine, per ridurre ulteriormente i costi, si è deciso che ogni gara dovrà essere di 4 giorni massimo, incluse le ricognizioni.