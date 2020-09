La nuova Alpine A110 RGT al debutto ERC con Zelindo Melegari

Chazel Technologie Course si prepara a far debuttare la Alpine A110 RGT nel FIA European Rally Championship la prossima settimana.

Zelindo Melegari sarà in azione al Rally Fafe Montelongo (2-4 ottobre) con questa nuova macchina, omologata a luglio e pronta ad esordire in Classe ERC2.

Louis Chazel, coordinatore di Chazel Technologie Course: “L’ERC è il campionato di riferimento europeo e vogliamo mostrare la nostra Alpine A110 RGT come va su asfalto. Per il momento ha corso solo in Francia, dunque sarà l’esordio a livello internazionale. Come team, siamo contenti di tornare nell’ERC, l’ultima stagione intera fun nel 2013 quando eravamo in supporto del team Renault Sport. E’ un campionato importante con gare mitiche, la competizione è davvero intensa e quindi perfetta per la Alpine A110 RGT”.

Alpine è sinonimo di grandi rally fin dai tempi di Jean-Claude Andruet, che vinse il FIA European Rally Championship nel 1970 con la Alpine Renault A110 1600.

Chazel ha spiegato perché le ultime quattro gare della serie saranno importanti per sviluppare ulteriormente la macchina e renderla competitiva per i futuri clienti.

“Zelindo è al comando dell’ERC2 dopo due gare e quindi abbiamo deciso di iscrivere la Alpine A110 RGT perché crediamo sia perfetta per la categoria e l’asfalto. Chazel Technologie Course è specializzata nella nuova generazione della Alpine A110, nei rally e nelle corse. Noleggeremo e venderemo la vettura, che per ora è omologata solo per l’asfalto. Abbiamo già corso parecchi rally in Francia e siamo felici di poter andare al Rally Fafe Montelongo, in attesa di iscriverci ad altri”.

Melegari è impaziente di sedersi sulla sua nuova Alpine A110 RGT dopo i recenti test: “Ho scelto questa macchina perché il resto della stagione ERC si svolgerà su asfalto e penso sia più competitiva in confronto alla Subaru, che ormai è più vecchia. Mi sono divertito molto sulla terra e un po’ mi dispiace non trovarla più nelle prossime gare, ma sono contentissimo di questa nuova vettura e dei test svolti. Il team è molto professionale, sanno cosa c’è da fare e non vedo l’ora di partire per lottare ancora per il podio ERC2″.